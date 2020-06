De Tamika a Liu Xiabo: la matanza “olvidada” de Tiananmen

EL AUTOR es escritor. Reside en Nueva York

Prefacio

A raíz de la muerte del afroestadounidense George Floyd el pasado 25 de mayo del año en curso en la ciudad de Minneapolis a manos del oficial de la policía Dereck Chauvin, se originaron varias protestas y marchas muchas de ellas vandálicas, con saqueos a negocios, ataques a policías, autos incendiados y una virulencia incontrolable sobre todo, en las ciudades de New York, Los Angeles y MIami.

Como era de esperarse y siendo fiel al rol que asumen los agentes del izquierdismo con acceso a la palabra, dieron rienda suelta a su verborrea escrita para condenar de plano ese homicidio -que yo tampoco justifiqué- y, como dice el conocido dicho, “tratar de pescar en río revuelto” y sacar el máximo provecho a las coyunturas que se dan en determinados momentos en el devenir social y político en una nación. Ahora les tocó a los Estados Unidos, nación que siempre ha sido el mayor objetivo de los agentes del socialismo, porque como lo he manifestado muchas veces, ha sido el muro de contención histórico desde el 1917 para que la libertad en el mundo no haya perecido en las garras del totalitarismo fascista del marxismo-leninismo.

Bajo esta premisa, el pasado sábado 8 del mes en curso, salió publicado un artículo escrito por el socialista a distancia y súbdito imperial Miguel Espaillat Grullón, titulado: “A propósito de George Floyd, Tamika le pone la tapa al pomo”, publicado en este diario ALMOMENTO.NET

Como es harto conocido, este camaján del sociliasmo utópico lleva cuarenta años residiendo de manera voluntaria en New York, la ciudad símbolo del capitalismo y en las misma fauces del “malvado imperio” y nunca a podido demostrar de forma coherente, esa dicotomía moral y política de usted elegir vivir motu proprio en la nación que él odia y desprecia .

De igual manera, hacerse el desatendido (por no decir popularmente el loco) de que bajo el capitalismo imperial ha resuelto sus necesidades económicas, de salud, vivienda y alimentación, bajo la dinámica del comercio capitalista el medio de producción opuesto al socialismo económico que él cínicamente aboga en sus trabajos de opinión pública. Lo “extraño” es que en sus cuatro décadas, él no ha tenido nunca la tentación de vivirlo en carne propia en los “paraísos” de Venezuela, Nicaragua y su amada Cuba y ha preferio “sufrir en el capitalismo aberrante”

Como he manifestado en otras ocasiones, he tenido la oportunidad de visitar a Cuba y a Venezuela en dos ocasiones y en mis planes futuro está visitar a la China Popular y a Rusia como turista. Pero, en mi cabeza no se me ocurriría jamás traicionar mis principios éticos, morales y de criterio político y, mucho menos, radicarme a vivir en una de esa naciones y, peor aún, cínicamente jurar por la bandera de una de ellas, optar hacerme ciudadano y luego, con el mayor descaro ponerme a criticarla acremente como lo hace Miguel Espaillat Grullón con los Estados Unidos. Esto tiene un nombre dentro de la escala de los anti valores y se llama: oportunismo y descaro.

La única diferencia y ventaja que no tendría yo de hacerlo, es que no saldría vivo poque sería condenado y encarcelado por “traidor, colaborador con el enemigo y contrarevolucionario”, algo que a Miguel Espaillat Grullón no les preocupa en lo más mínimo porque sabe que vive en una nación ejemplo de democracia y de libertades, a tal punto que tolera, admite y permite a camaleones, hipócritas y arribistas aprovechados como él, hablar y escribir sin cortapisas y de paso, atacando de manera vil a la nación en donde se ha refugiado casi la mitad de su existencia.

El video agitador de Tamika

Para reforzar sus ideas malsanas, no hay cosa que le produzca más placer mental al inefable Miguel Espaillat que publicar ideas y opiniones de personeros estadounidenses allegados a la lucha interna y aviesas en destruir a los Estados Unidos, para tener el camino libre a la esclavización mundial bajo la teoría del socialismo izquierdista. Por eso, le encanta citar a Noam Chomsky, Bernie Sander, Oliver Stone y, ahora a la activista radical Tamika Denielle Mallory. A mi entender, no son más que verdaderos apátridas y traidores de su propio país en beneficio de una ideología exógena, malvada y perversa.

Basta escuchar el lenguaje soez, agitador y extremista en el video presentado por Espaillat, para uno darse cuenta el tipo de mentalidad política que arropa el pensamiento social de Tamika. A mi entender, su visión por la lucha social y racial en los Estados Unidos jamás podrán estar a la altura de tres figuras que dieron ejemplos de dignidad, decoro y una conducta pacífica, no solo en su comportamiento por su activismo sino, en el lenguaje hablado para expresar su sentir y deseos.

Ellos fueron: Séptima Poinssette Clark, la arquitecta de la lucha racial, Rosa Louise McCauly Park, a quien se le llamó “la primera dama de los derechos civiles” y, el Dr. Martin Luther King, líder en contra de la segregación racial y Premio Nóbel de la Paz (1964). En esa trilogía de decencia y comportamiento idóneo no hay lugar para Tamika, la del lenguaje incendiario que fascina a Miguel Espaillat. Por demás, estuvo ligada al controvertido y radical líder de Nation of Islam Louis Farrakhan, que entre otras cosas era un antisemita radical, lo que contradice a Tamika Mallory que lucha por la igualdad racial y en contra de la segregación. Muy contradictorio, verdad?

Liderazgo circunstancial y no por ideales

Algo curioso que he notado en estos personajes radicales, es que su incursión en la lucha social o política se ha dado por circunstancias que los han afectado y no por el mero deseo de servir a los demás como lo hizo Juan Pablo Duarte, un Simón Bolívar o un James Madison. Veamos.

1.--a) En el caso de Tamika Mallory, la causa que la involucró en el activismo racial fue el asesinato de su novio Jason Ryans y padre de su única hija, acusado de robo por unos compañeros de habitación (roommate). Lo hirieron de balas y le dijeron que lo iban a llevar al hospital y en el camino lo remataron. Ese hecho sucedió en el año 2001 y antes de esa fecha Tamika no estaba involucrada en ninguna lucha por la igualdad racial. Tenía un resentimiento guardado y afloró.

2.- b) Vladimir IIich Uliánov (Lenín), fue el líder de la Revolución Rusa de 1917 y fundador de la Unión Soviética el primer Estado socialista en el mundo. Tenía un hermano mayor llamado Alexander Uliánov de orientación anarquista. Este tuvo la “brillante” idea de tratar de matar al zar de la Rusia zarista Alejandro III, pero fracasó , fue detenido y condenado a la horca. Eso produjo en Lenín un odio y resentimiento profundo que lo llevó a la lucha política. Vale destacar que la familia Uliánov era bien acomodada y el padre IIiá Uliánov trabajaba para la dinastía rusa. Sin saltar el rigor de los hechos, puedo decir que sin Lenín en 1917 no habría habido Revolución rusa, pero sin Alexander Uliánov , no habría habido Lenín.

La Matanza de Tiananmen y Liu Xiabo

Las dictaduras totaliarias socialistas, sus principales personeros, apologistas y los diarios oficialistas que defienden esas oprobiosas tiranías, piensan o creen que los demás somos borregos, analfabetos, idiotas o se nos olvida la historia y más aún la reciente. Digo esto porque a raíz de los acontecimientos posteriores a la muerte de George Floyd, un diario gobiernista en China escribió de la siguiente manera (cito): “El caos en Hong Kong se prolonga desde hace más de un año, pero no se envió al ejército. Sin embargo, luego de tres días de caos en Minnesota, Trump amenazó públicamente con el uso de armas de fuego, implicando que podrían desplegarse fuerzas militares.” (cierro la cita) Ni se usó el ejército ni se usaron armas militares porque no fue necesario. No se puede hacer juicios críticos con lo que se especula y no fue.

Ahora bien, lo que a ese diario oficialista se le “olvidó” o no quiso recordar, fue lo sucedido el 4 de junio 1989, cuando hace poco se cumplió el 31 aniversario de lo que se conoce como “La masacre en la Plaza de Tiannamen” ocurrida en la China Popular. en donde no solo se usó al ejército chino, sino que utilizaron armas tan mortíferas como tanques de guerras para aplastar de manera salvaje, una manifestación popular de miles de jóvenes, que reclamaban aperturas democráticas, más libertades civiles y políticas. Las cifras de muertos no solo en Beijing sino en otras ciudades el gobierno chino no las dió a conocer pero, se supo que fueron más de 3 mil personas en su mayoría jóvenes que reclamaban menos opresión y control gubernamental.

En consecuencia con lo anterior, resulta insensato, inadmisible y moralmente inaceptable, que la China Popular venga a dar señalamientos de conducta pública al presidente Donald. J. Trump, cuando ellos les rinden honores al cadáver momificado de Mao Tse Tung, cuyo triste y execrable privilegio en la historia de la humanidad es haber sido el gobernante que mató a más de 78 millones de sus propios compatriotas. No hay moral ni ética.

Frente a este atropello y genocidio del gobierno chino, salió como siempre a estar en el frente de la lucha el liderazgo de Liu Xiabo, que a diferencia deTamika Mallory, ejercía su lucha en favor de la libertad del pueblo chino, si la virulencia verbal de aquella. Por ello, se le consideró “la voz democrática de China”. Fue un intelectual y disidente chino que trascendió las fronteras de su nación y su labor puso al desnudo la crueldad de la tiranía china.

Su labor incansable en favor del pueblo chino en lograr su libertad, que organizaciones como Human Rights Watch lo consideró un defensor pacífico de los derechos humanos y fue tal su labor en la China Populara favor del pueblo oprimido, que obtuvo el Premio Nobel de la Paz 2010 algo que a Tamika Mallory le sería muy difícil obtener por su hipocresía y su papel radical.

Estando en la ciudad de Nueva York en actividades de su lucha, ocurrieron los sucesos en la Plaza de Tiannamen en China y no lo pensó dos veces para tomar un vuelo y estar presente allí en donde miles de jóvenes, hombres y mujeres reclamaban democracia al régimen totalitario chino. Siendo un notable profesor de literatura en la Universidad Nacional de Pekín, fue un crítico abierto de la dictadura china, algo que no es común en ese tipo de gobierno. Estuvo preso en más de 22 ocasiones, hasta que, estando bajo custodia de gobierno, enfermó, lo mantuvieron aislado sin respetar sus quebrantos y finalmente murió el 13 de julio 2017 en prisión.

De sucesos como los ocurridos en la Plaza de Tiannamen y de líderes probos, honestos y forjadores de la paz como Liu Xiobo, que reclaman los derechos humanos de los gobernados por parte de las dictaduras socialistas, ustedes no leerán ningún trabajo de opinión de los agoreros y apologistas del socialismo izquierdista, como lo es el articulista sabatino y súbdito imperial que vive encuevado en el condado del Bronx, New York, escribiendo sobre las “bondades del socialismo” y las “maldades del imperio”.

JPM

