¿De qué le ha servido la historia a las Naciones?

El que tenga oídos que oiga.

El que tenga ojos que vea.

El que entendimiento que entienda.

Egipto fue humillado.

Asiria desarraigada.

La Gran Babilonia convertida en morada de chacales.

El Medo-Persa lo confesó, luego desapareció.

Grecia alto voló, más no duró, repentinamente fue quebrada y abatida a Tierra.

Roma se sobrestimó, más era hierro y barro, en la Cruz creyó vencer, el Madero fue su derrota, el Viernes pasó, el Domingo, el Hijo del Hombre resucitó.

A caso no lo han leído?

A caso no lo han oído?

No han visto Su tumba Vacia?

De qué le ha servido la historia, la quieren repetir?

Porqué se amotinan las Naciones, contra quién creen que van a luchar, anden, apresúrense, únanse contra Dios y contra Su Ungido, vamos EA!!

Imperios, ONU, OEA, Foro de São Paulo, Naciones del Norte y del Sur, del Este y Oeste. A una contra la Iglesia de Dios, contra Su pueblo escogido, Su especial tesoro, la Niña de Sus ojos; adelante!.

Censúrenla, persíganla, empújenla, maten y opriman, impartan sobre ella sufrimientos, anulen los Fundamentos y sobre pongan la cultura pagana como en tiempos antiguos, digan, El no es, sáquenlo de sus Constituciones, de sus escuelas, de los hogares, que El, al igual que en aquellos tiempos los destruirá. Con la diferencia, esta vez será, de siempre, por siempre, para siempre y hasta siempre su derrota.

Las puertas del mismo infierno no prevalecerán sobre el empuje de la Iglesia, porque la Iglesia es Cristo, el que los venció en la Cruz.

