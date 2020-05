De Blasio advierte que la Ciudad de NY enfrenta déficit de miles de millones

Bill de Blasio

NUEVA YORK.- El alcalde Bill de Blasio informó que la Gran Manzana enfrenta un déficit presupuestario de $ 9 mil millones en el plan financiero de $ 89.3 mil millones debido a la pandemia, lo que implicaría una serie de recortes presupuestarios y despidos de trabajadores esenciales.

“Tenemos que enfrentar el hecho de que, además de la crisis de salud, ahora enfrentamos una crisis económica aquí en la ciudad”, advirtió el alcalde durante su sesión informativa diaria. “Nuestra situación fiscal ha empeorado, pero no me sorprende. No hay manera de que podamos resolver este problema sin ayuda federal o sin tomar decisiones muy, muy dolorosas que afectarán la calidad de vida en esta ciudad”, añadió.

El alcalde proyectó una pérdida de ingresos $ 7,4 mil millones bajo la premisa de que el declive económico duraría más allá del próximo año fiscal. En abril, el presupuesto preliminar para 2021 fue de $ 6 millones, menos de lo que De Blasio propuso en enero. El nuevo plan contempla $ 2 mil millones en recortes en educación, parques, atención médica, servicios sociales, aplicación de la ley, transporte y vivienda.

Sin la ayuda del Senado o no el apoyo financiera del gobierno federal, y con la fecha límite cada vez más cercana para aprobar un presupuesto para el año fiscal 2021, De Blasio solicitó a Albany una “red de seguridad financiera”, además de recibir la autoridad para obtener préstamos.

El lunes, la senadora estatal Liz Krueger, presidenta del comité de finanzas del Senado estatal, presentó un proyecto de ley que permitiría al gobierno de la ciudad pedir prestado hasta $ 7 mil millones.

“No es algo a lo que desearíamos recurrir o pretendemos recurrir en primera instancia, pero es algo que necesitamos como último recurso”, dijo de Blasio, quien citó la solicitud de préstamo del exalcalde Michael Bloomberg a Albany a raíz del 11 de septiembre como precedente.

“No hubo debate, no hubo fanfarria, obviamente fue lo correcto”, dijo de Blasio. “Esta ciudad ha sido inteligente con la administración de nuestros recursos, inteligente en la forma en que servimos a nuestra gente y hacemos crecer nuestra economía y tenemos que seguir haciéndolo”.

La fecha límite para aprobar el presupuesto de la ciudad para 2021 es a fines de junio, lo que significa que el tiempo es esencial.