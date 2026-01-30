David Valerio acapara honores en el Dominican Roll Race 2026

David Valerio

SANTO DOMINGO.- David Valerio se convirtió en la gran figura y piloto más galardonado durante la celebración del Dominican Roll Race, evento efectuado de manera exitosa el pasado fin de semana en el Autódromo Las Américas.

Valerio a bordo de un Audi R8 TT, Fue quien registró la velocidad más elevada con 179.04 millas por hora, recorrido que le mereció la distinción del europeo más rápido, así como su AWD fue el más veloz.

Esto lo llevó a dominar la categoría Unlimited. Su brillante desempeño también lo catapultó a establecer un hito en esta edición.

En la justa también hubo importantes actuaciones como las de José Wu, quien tuvo el JDM más rápido con 169.74 metros por horas a bordo de un Nissan GTR; Marilyn Baldera, quien fue reconocida como la mujer más rápida del evento con 125.27 mph en un Jeep TrackHawk y Rubén de la Rosa, el estadounidense más rápido con 147.59 mph en un Corvette C7, entre otros destacados competidores.

El evento también incluyó un duelo entre RD Javi y Shando Design, quienes se enfrentaron en un matchup 3/2 a bordo de dos BMW, resultando ganador el primero, en lo que fue una de las atracciones más aplaudidas por el público.

Con una alta asistencia, organización sólida y un nivel competitivo creciente, el Dominican Roll Race 2026 reafirmó su posición como una de las principales plataformas del automovilismo de aceleración en la República Dominicana, fortaleciendo su impacto deportivo y su proyección dentro de la región del Caribe.

Desde muy tempranas horas, la pista recibió a los vehículos más rápidos y de alto rendimiento del país, así como a miles de simpatizantes, quienes se dieron cita para vivir dos días de competencia intensa, organización y alto nivel deportivo.

El certamen fue organizado por Plutarco Pimentel y Ángel Infante y reunió a pilotos que accionaron en múltiples categorías estructuradas por rangos de velocidad, garantizando un espectáculo competitivo y balanceado.

Desde su nacimiento en 2017, el Dominican Roll Race se ha consolidado como una referencia en las carreras lanzadas en Dominicana, hecho que le ha permitido posicionarse como una plataforma clave para los autos de alto rendimiento del Caribe.

Durante sus ediciones ha reunido a miles de fanáticos y proyectar el crecimiento sostenido que experimenta el automovilismo de aceleración en el país.

En el acto protocolar, el Dominican Roll Race rindió un emotivo homenaje a Héctor Zayas “El Bori”, figura fundamental del dragueo en Dominicana, quien es recordado por su trayectoria, récords y aportes al desarrollo del automovilismo nacional.

En su honor, Adriano Abreu, presidente de la Federación Dominicana de Automovilismo, anunció que la recta de dragueo del Autódromo Las Américas llevará oficialmente el nombre de Recta de Dragueo Héctor Zayas, como un reconocimiento permanente a su legado.

El evento contó con el respaldo de importantes marcas entre ellas Trueshore, Brava Lubricants, Genso Power, Vizzel, Midas Seguros, Chalas Auto Gallery, Cristian Liquor, Barceló Now, 4Puertas Autos, Carga Fácil Mudanzas Profesionales, La Infantería Auto Sales, Metaltech, BBT Mustang, Reguero Import, Radiadores MM y MTOR Fitness Club.

of-am