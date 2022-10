David Ortiz y Albert Pujols entre íconos latinos deporte de EEUU

‘EL TRI’, EL BÁLSAMO QUE SANA AUSENCIAS

No es el fútbol. Porque es un fútbol que nunca ha ganado nada. No, es una caricia de patria, un estallido de nostalgia. La Selección Mexicana es un Moisés indocumentado, que levanta y separa las aguas, y rescata un bullicioso ejército.

Estiman en 39 millones la cantidad de mexicanos arraigados en Estados Unidos. Y la selección mayor de México es el bálsamo que sana sus ausencias, sus distancias, sus carencias. Una selección mayor que nunca ha ganado nada, que se recicla cada cuatro años en los fracasos mundialistas. Que se fortalece en las fantasías de lo imposible, en las utopías de un Quinto Partido.

Pero, no importa. No se trata de untuosas guirnaldas en la frente, sino del mensaje urgente de sus manos vacías: no es su fútbol, es México, el himno, la bandera, la música, el desmadre. El Tri abarrota estadios de una tierra que, siendo ajena, le pertenece. Llegó incluso a usurparle el Jericó de Columbus a la selección de Estados Unidos, que debió buscar un nuevo refugio premundialista en Cincinnati.

Y la Selección Mexicana es negocio, es artimaña; es la mano derecha que seduce los latidos trémulos de la ansiedad, y la mano izquierda que hurga en la cartera del inmigrante, capaz de dejar de pagar la renta, para acudir a esos partidos «moleros», a veces contra selecciones casi ficticias.

Pero no es el fútbol, porque su selección harapienta, la tricolor, la peregrina, sí es, en los corazones ansiosos, la madre distante que acaricia y bendice; es la carta de los hijos que nunca llega; es la sensación de que el destierro migratorio ha terminado; es el espejismo de que ha dejado de ser esclavo de sus deberes, para ser el comandante de sus pasiones.

Eso es la Selección Mexicana en Estados Unidos: una nación paciente y ansiosa de convulsionarse. Y aunque no es por su fútbol, es, todo, gracias al fútbol. (Rafa Ramos)