David Ortiz dice investigación suya confirma atentado no fue contra él

Expresó que en realidad contrató al investigador privado Davis para que investigara si había algo nuevo, “pero no ha salido nada diferente a las pesquisas hechas por las autoridades dominicanas”.

“Las autoridades de República Dominicana hicieron las investigaciones y resultó que ese ataque no era para mí”, dijo Ortiz en una entrevista para el canal CNN .

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El exastro de los Medias Rojas de Boston, David Ortiz, informó que la investigación privada hecha por el excomisionado de policía de Boston, Ed Davis, no descubrió ninguna evidencia nueva, coincidiendo con las investigaciones de las autoridades dominicanas de que el atentado no estaba dirigido en su contra.

El expelotero fue baleado el 9 de junio de este año por un sicario cuando compartía junto a un grupo de amigos en un club de la avenida Venezuela de la zona oriental dominicana.

Las autoridades dominicanas mostraron extracciones a los celulares de los involucrados en los que intercambiaban fotos y mensajes para dispararle a un amigo de David Ortiz pero el atacante habría confundido a Ortiz con el blanco real del ataque.

Producto del disparo los médicos en Santo Domingo extirparon la vesícula a Ortiz, quien fue traslado a Boston al día siguiente del ataque en un avión enviado por los Medias Rojas. Ya aquí fue sometido a otros procedimientos quirúrgicos en el Massachusetts General Hospital.

Tras concluir las investigaciones dominicanas, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, presentó las evidencias que demostraban que el objeto del ataque que sufrió Ortiz no era contra él, sino contra un amigo suyo que frecuentaba en club donde sucedió el hecho y que precisamente invitó a David a su mesa esa noche.

Ortíz, de 43 años y jugador más valioso de la Serie Mundial de 2013, manifestó este miércoles que no tiene miedo de ir a la República Dominicana, porque no tiene enemigos de ninguna clase en ese país. Reiteró que las investigaciones que realizaron las autoridades dominicanas demostraron que el atentado no iba dirigido en su contra.