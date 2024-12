David Collado vs. Carolina Mejía (OPINION)

EL AUTOR es dirigente de la entidad patriótica Antigua Orden Dominicana.

Si miramos hacia el horizonte del PRM, ya ha comenzado una lucha titánica en esa organización política por la nominación de quien será el candidato presidencial en el año 2028, el cual los representará a ellos en la contienda electoral del 16 de mayo, ya que el presidente dijo que él no se repostulará porque no quiere y porque la Constitución no se lo permite. El manipulador Luis ataca de nuevo, pero esto lo analizaremos después.

Entre los candidatos a la nominación figuran Sanz Lovaton, que no lo conocen ni en su casa; Tony Peña Guaba, que no es político y que lo único que tiene es un apellido; Guido Gómez Mazzara, que él cree que tiene gente y al final ni su familia vota por él; la vicepresidenta Raquel Peña, la cual vive en una quimera; Wellington Arnoud, otro que solo tiene el apellido; David Collado, ministro de turismo; y Carolina Mejia, alcaldesa del distrito nacional. Estos dos últimos, para mí y para la gran mayoría, son los que más posibilidades tienen de ser nominados.

En la esquina azul, Carolina Mejía, apoyada por el PPH, un grupo nefasto pero a la vez poderoso dentro de la organización del PRM, unos camaleones que ya estuvieron en el difunto PRD, pero que se mudaron para el PRM. Van con todo y por todos. En la esquina roja, David Collado, representando al consorcio Viccini, lo cual no está claro si es familia de ellos o simplemente un testaferro de la familia imperial.

Los dos están bien vaqueados, como se dice en el argot popular, y ya ha comenzado la roncha entre los dos grupos, calentando el brazo nada más.

Hipólito Mejía, el jefe del PPH, ya dio su ultimátum a la organización: que es su hija o nadie; y el otro bando, los Viccini, ya han dicho que su pupilo David va porque va o, si no, se van para el PRD.

Los dos son huesos duros de roer y el que pierda la convención no apoyará al otro, sino que, todo lo contrario, van a conspirar o traicionar para que el otro no gane, porque eso está en el ADN de esa organización política; total, es el mismo PRD, pero con otro nombre para engañar a la gente, así que nadie se sorprenda si vuelven los sillasos, patadas voladoras, robos de urnas y hasta balazos entre los fanáticos que siguen a estos políticos de poca monta.

Papeleta mató a menudo

Para mí, el ganador indiscutible será David Collado, porque papeleta mató a menudo, pero dentro de la misma organización no quieren al ministro de Turismo y para evitar una división en el partido, entonces viene lo impensable. Luis Abinader será el candidato presidencial para el año 2028 por el PRM.

1. Porque él crea el caos para después venir con la solución.

2. Son mayoría en el congreso y cambiarán la constitución para que Luis pueda aspirar.

3. Luis Abinader, al igual que Leonel, Danilo e Hipólito, no tiene palabra ni respeto a sí mismo, y mucho menos respeto al pueblo dominicano. Son mercaderes, piratas, corsarios y bucaneros que están dentro de la política, y lo que hacen lo hacen por ambición y poder; lo tienen todo y más, pero jamás será suficiente.

