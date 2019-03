Discursos como los pronunciados por el presidente Danilo Medina, en sus rendiciones de cuentas dejan escaso margen para la refutación o tenemos críticos que no se emplean profundamente en la tarea de contestarlos con racionalidad, porque siempre saltan con la misma cháchara.

Se repite siempre que el presidente ha mentido o fantaseado, sin especificar cuáles han sido las informaciones en la que su mensaje se ha apartado de la realidad. En las áreas en las que ofrece datos que muestran progresos, se limitan a citar hechos, que muestren que la situación abordada sigue teniendo incidencia negativa, como si al hablar de los aportes en la creación de empleos, el presidente estuviera diciendo que no hay desempleo, o que por la disminución de la pobreza no hay pobreza, o que por la reducción de la criminalidad no se registren hechos de criminalidad.

Se pueden convertir en preguntas cada uno de los datos ofrecidos por el mandatario, a ver si alguien se anima aportar cifras acreditadas que muestren falsedad.

Hay distorsionadores que para hacer cómoda su pretendida burla, dicen que todos los años el presidente informa que saca a más de un millón de la pobreza, para aseverar que siendo así con los años que lleva en el poder habría conjurado totalmente ese flagelo, pero el mandatario nunca ha dicho que ese logro se haya alcanzado en un año: “En los últimos años, hemos logrado sacar a más de un millón y medio de personas de la pobreza”.

“En ese sentido, la pobreza general del país pasó de 39.7% en 2012 a 23.0% al cierre del 2018, lo que equivale a que aproximadamente más de 1 millón y medio de dominicanos lograron salir del umbral de la pobreza en los últimos seis años. En cuanto a la indigencia, la misma pasó de 9.9% en el 2012 a 2.9% en el 2018, lo que supone que alrededor de 650,000 personas dejaron de vivir en pobreza extrema.

“Esta mejoría sustancial de la calidad de vida de los más necesitados de la población dominicana, se ha traducido también en una disminución gradual de la desigualdad en los últimos años”.

Como el discurso está disponible para todo el que lo quiera consultar, hay que tomarse el trabajo de ver si el que lo refuta, está citando lo dicho por el presidente o lo está desfigurando.

¿Es falso o fantasioso que la República Dominicana, es el primer destino turístico con la llegada al país el año pasado de 7.6 millones de turistas y visitantes?

Es verdad que sobre nuestro destino hay advertencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos a sus ciudadanos de las precauciones de seguridad que deben adoptar, lo que no es distinto a lo que ha ocurrido tradicionalmente, pero eso no tumba el dato sobre nuestro crecimiento turístico.

¿Es falso que el año pasado las actividades de generación de divisas totalizaran 30 mil millones de dólares, como nunca en la historia? ¿Es falso que el año pasado se recibieran 2,500 millones de inversión extrajera directa?

¿No es verdad que el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI) de JP Morgan coloca a bonos dominicanos con 100 puntos básicos menos de intereses que los del promedio de América Latina,producto de confianza y estabilidad macroeconómica?

¿Molesta o es falso que el índice de solvencia del sistema financiero promedia 17%, superior al 10% de exigencia de las regulaciones internacionales?

