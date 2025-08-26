Darling Rodríguez gana Gran absoluto fisiculturismo y fitness

SANTO DOMINGO.- El atleta puertoplateño Darling Rodríguez ganó el gran absoluto 41º aniversario de Vitasalud del campeonato nacional de fisiculturismo y fitness XXXV Mister República Dominicana (Mr RD) realizado el pasado domingo en la capital dominicana.

Teniendo como escenario el teatro La Fiesta, del hotel Jaragua, Rodríguez paseó su perfecta anatomía de simetría envidiable, por un escenario que hizo suyo, acaparando los aplausos del público presente y el favor de los jueces, ya había ganado la categoría súper pesada de fisiculturismo, luego venció en la escogencia absoluta.

Otros ganadores absolutos, fueron: Bikini’s fitness, Catherine Rodríguez; bikini wellness, Nancy Hernández; men´s physique, Luís Junior Hernández y muscular men’s physique, Wander de los Santos.

Ganadores de primeros lugares por categorías:

Fisiculturismo, junior hasta 23 años cumplidos, Cesar Isaac Pineda Verón; master más de 40 años cumplidos, Francisco Mariano Mota; hasta 75kg (Kilogramos), Rodríguez Lambert; hasta 80kg, Argenis Balbuena Mercado; hasta 90kg, Fausto Olivero y más de 90kg, Darling Rodríguez.

Bikini’s, fitness junior hasta 23 años cumplidos y hasta 160cm (Centímetros de estatura, Catherine Rodríguez; hasta 163cm, Patricia Antonia Collado Fernández y más de 163cm, Yándery Massiel Geraldo Muñoz.

Bikini’s wellness, junior, Anyela María Hernández Rodríguez; hasta 160cm, Nancy Indiana Hernández Rosario; más de 160cm, Liliana de Jesús Mora Torres y master, Claudia Sosa.

Fit pair’s, Sandy Joseph-Yandery M Geraldo; men’s fit model, Luis Junior Hernández y women’s fit model, Yándery Massiel.

Men’s physique, Junior, Sandy Joseph; master, Yimi Alexis Landaeta Cobis: hasta 170cm, Kervens Bastín; hasta 172cm, Roque Félix Sánchez; hasta 174cm, Sandy Joseph y más de 174cm, Luis Junior Hernández.

Muscular men’s physique, hasta 172cm, Wander de los Santos y más de 172cm, Franni José Aquino Vargas.

Men´s classic physique hasta 172cm, Rodríguez Lambert y más de 172cm, Fausto Olivero.

of-am