Danilo acude al sepelio de César Prieto; dice éste sabía que lo iban a apresar

Danilo Medina habla en el sepelio de César Prieto.

SANTO DOMINGO.- El expresidente Danilo Medina acudió este jueves al cementerio Cristo Redentor al sepelio de César Prieto, de quien dijo tenía información de que sería apresado.

Acudió a darle el último adiós a su excompañero del Partido de la Libración Dominicana (PLD) quien se suicidó el pasado martes de un disparo.

Medina reveló que días antes del suicidado el exsuperintendente de Electricidad le dijo había recibido informaciones de que las autoridades iban a allanar su residencia y que sería detenido acusado de corrupción.

Al hablar en el cementerio donde fueron sepultados los restos de Prieto, indicó que éste le pidió perdón y le agradeció que lo haya tomado en cuenta para ser parte de su Gobierno.

“Pero me dijo que más que nada me quería ver porque no quería que yo me sintiera avergonzado de él. Me dijo: estoy recibiendo cantidad de informaciones que me dicen que mi casa la van a allanar y que me van a detener acusándome de corrupción”, narró el exmandatario.

an/am