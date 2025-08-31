Danilo Medina dice mediciones muestran PLD tiene «repunte»
MONTE PLATA.- Danilo Medina, expresidente de la República Dominicana y actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), opinó que recientes mediciones muestran que esta entidad política ha tenido un repunte y que la gente reconoce que durante los gobiernos peledeístas “se vivía mejor”.
Medina habló a los periodistas cuando salía del Club Agampta, donde el PLD celebró este domingo una asamblea a la cual asistieron numerosos dirigentes, militantes y simpatizantes suyos.
“Es el reconocimiento de la población de que se equivocó votando en contra del PLD en las elecciones pasadas”, enfatizó. “La gente ha acuñado la frase espontáneamente de que con el PLD se vivía mejor. Y cuando se compara cualquier indicador del país con los del PLD, la gente siente que se vivía mejor con el PLD”.
COMPITIENDO POR EL PRIMER LUGAR
“La gente se está volcando de nuevo a buscar al Partido de la Liberación Dominicana. Por eso estamos compitiendo por el primer lugar. Y mi esperanza es que el año que viene, a más tardar, ya el PLD esté encabezando la preferencia electoral en la República Dominicana”, sostuvo.
CONTROL DE LA INFLACIÓN
Previamente, durante el discurso de clausura de dicha asamblea, Medina aseguró que durante los gobiernos que él encabezó (2012-2016 y 2016-2020) hubo control de la inflación, la cual estuvo siempre por debajo de la meta que establecía el Banco Central
“Ese modelo se sintetiza en crecimiento económico con estabilidad en todos los sentidos. Ocho años de crecimiento económico por encima de 6 por ciento y no se manifestó en alza de precios“, agregó.
RECONOCIMIENTO
La Corriente Magisterial Eugenio María de Hostos en la provincia Monte Plata, la Cooperativa Agropecuaria las Cinco Casas y la Asociación de Ganaderos La Altagracia de Bayaguana, reconocieron los aportes que, a su juicio, hicieron los gobiernos de Medina, por lo cual le entregaron sendas placas que, de reconocimiento.
JURAMENTACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS
Medina tomó el juramento a decenas de personas que, según se dijo, ingresan al PLD, algunas de ellas procedentes de otros partidos.
Además de Medina, la asamblea del PLD estuvo encabezada por el secretario general de este partido, Johnny Pujols; y los también dirigentes Temistocles Montás, Zoraima Cuello, Yvan Lorenzo, Jaime David Fernández Mirabal, Nicio Rosario, Norberto Soto, Najib Chahede, Charles Mariotti, Miriam Cabral, Mayobanex Escoto, Lucia Medina, Alexis Lantigua, Aura Toribio, Melanio Paredes, Thelma Eusebio, Karen Ricardo, Elías Cornelio, Maribel Acosta , Alejandro Montás , Simón Lizardo, Robert De la Cruz, Walter Musa, Luis Alberto Tejeda Rubén Dario Cruz, Richard Medina y Héctor Olivo.
También, Héctor Figaris, Marcos Tavarez, Juan de León Custodio, Rafael González, los diputados Oscar Morel, Charli Mariotti Paz y Gustavo Sánchez y los ex diputados Ricardo Contreras y Juan Suazo
Todos los días renunciando Peledeistas y eso para Danilo Medina es un repunte.
una bandido donde todos su hermano roban son ladrones diablo que pais no tiene vergüenza
Indetenible el PLD es la organización política que tiene la mejor propuesta pará gobernar apartir de 2028 con Francisco Javier presidente y Cristina Lizardo vicepresidente
Solamente el gobierno de luis abinader es para haitianos
Y EL DE DANILO QUE PERMITIO LA ENTRADADE TUS ILEGALES PITISES!?!?!? PARA NADIE ES UN SECRETO!! QUE ERES TULIA MARRA
DANILE PITI MIERDINE!! DICE QUE EL GOBIERNO DEL PLD SE VIVIA MEJOR!!! PERO PARA LOS HAITIANOS ES QUE SE VIVIA MEJOR!!! EL RESPONSABLE DE LA HAITIANIZACION Y EL ****R DE LOS PAPELES Y DOCUMENTOS PARA LOS HAITIANOS!! Y LES PROHIBIO LA DEPORTACION LA ILEGALIDAD DE ELLOS!! Y EL QUE NO ME QUIERA CREER QUE INVESTIGUE QUIENES SON LOS DUEÑOS DE LOS HOTELES Y TRABAJOS EN LA ZONA ESTE DE VERON Y MICHE!!!
CORRECION PERMITIO LA ILEGALIDAD DE ELLOS!!!!