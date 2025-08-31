Danilo Medina dice mediciones muestran PLD tiene «repunte»

Danilo Medina durante un acto del PLD en Monte Plata este domingo 31 de agosto 20'25

MONTE PLATA.- Danilo Medina, expresidente de la República Dominicana y actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), opinó que recientes mediciones muestran que esta entidad política ha tenido un repunte y que la gente reconoce que durante los gobiernos peledeístas “se vivía mejor”.

Medina habló a los periodistas cuando salía del Club Agampta, donde el PLD celebró este domingo una asamblea a la cual asistieron numerosos dirigentes, militantes y simpatizantes suyos.

“Es el reconocimiento de la población de que se equivocó votando en contra del PLD en las elecciones pasadas”, enfatizó. “La gente ha acuñado la frase espontáneamente de que con el PLD se vivía mejor. Y cuando se compara cualquier indicador del país con los del PLD, la gente siente que se vivía mejor con el PLD”.

COMPITIENDO POR EL PRIMER LUGAR

“La gente se está volcando de nuevo a buscar al Partido de la Liberación Dominicana. Por eso estamos compitiendo por el primer lugar. Y mi esperanza es que el año que viene, a más tardar, ya el PLD esté encabezando la preferencia electoral en la República Dominicana”, sostuvo.

CONTROL DE LA INFLACIÓN

Previamente, durante el discurso de clausura de dicha asamblea, Medina aseguró que durante los gobiernos que él encabezó (2012-2016 y 2016-2020) hubo control de la inflación, la cual estuvo siempre por debajo de la meta que establecía el Banco Central

“Ese modelo se sintetiza en crecimiento económico con estabilidad en todos los sentidos. Ocho años de crecimiento económico por encima de 6 por ciento y no se manifestó en alza de precios“, agregó.

RECONOCIMIENTO

La Corriente Magisterial Eugenio María de Hostos en la provincia Monte Plata, la Cooperativa Agropecuaria las Cinco Casas y la Asociación de Ganaderos La Altagracia de Bayaguana, reconocieron los aportes que, a su juicio, hicieron los gobiernos de Medina, por lo cual le entregaron sendas placas que, de reconocimiento.

JURAMENTACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS

Medina tomó el juramento a decenas de personas que, según se dijo, ingresan al PLD, algunas de ellas procedentes de otros partidos.

Además de Medina, la asamblea del PLD estuvo encabezada por el secretario general de este partido, Johnny Pujols; y los también dirigentes Temistocles Montás, Zoraima Cuello, Yvan Lorenzo, Jaime David Fernández Mirabal, Nicio Rosario, Norberto Soto, Najib Chahede, Charles Mariotti, Miriam Cabral, Mayobanex Escoto, Lucia Medina, Alexis Lantigua, Aura Toribio, Melanio Paredes, Thelma Eusebio, Karen Ricardo, Elías Cornelio, Maribel Acosta , Alejandro Montás , Simón Lizardo, Robert De la Cruz, Walter Musa, Luis Alberto Tejeda Rubén Dario Cruz, Richard Medina y Héctor Olivo.

También, Héctor Figaris, Marcos Tavarez, Juan de León Custodio, Rafael González, los diputados Oscar Morel, Charli Mariotti Paz y Gustavo Sánchez y los ex diputados Ricardo Contreras y Juan Suazo