Danilo Medina dice Gonzalo Castillo no lo necesita para ganar las primarias

Gonzalo y Danilo durante el cierre de campaña del primero.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente Danilo Medina aseguró este jueves que Gonzalo Castillo no lo necesita para ganar las primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a celebrarse este domingo 6 de octubre, porque ya ha “construido su carrera a la Presidencia de la República”.

“Quiero decirles que no estoy en estos momentos aquí porque el compañero Gonzalo me necesite, porque de verdad, él no me necesita para ganar las primarias el día seis”, subrayó el Mandatario al participar en el cierre de campaña del precandidato presidencial Gonzalo Castillo, en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto..

Medina expresó que “Gonzalo estaba hace 30 días con 4 puntos por encima de su rival, y que hace solo 20 días se mantiene adelante entre 6 y 15 puntos por encima”.

«Gonzalo no necesita yo lo apoye porque ya Gonzalo ha construido su carrera a la presidencia de la República Dominicana¨, sostuvo.

Agregó que “Yo estoy aquí porque necesitaba decirles a todos ustedes que y a los que no están aquí que yo voy a votar por Gonzalo Castillo”.

En ese sentido, manifestó la pregunta de un joven durante una actividad, de en manos de quien dejaría el país:” No lo vamos a dejar con los dioses del olimpo del pasado», expresó Medina

