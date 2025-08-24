Danilo Medina advierte sobre descontento social dominicanos

Danilo Medina juramenta nuevos integrantes

SANTO DOMINGO. – El exmandatario de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, afirmó que la actual situación del país refleja un profundo malestar ciudadano.

Sostuvo que este descontento social está marcado por la pobreza, la pérdida de esperanza y ausencia de rumbo nacional.

Durante su participación en la Asamblea Provincial de Dirigentes y en declaraciones posteriores a la prensa, el dirigente político afirmó que la población reconoce los logros alcanzados durante su Gobierno.

Al respecto, valoró las manifestaciones que circulan en redes sociales bajo la consigna “Perdón Danilo, perdón al PLD porque no sabíamos”.

Comentó que esa expresión ciudadana es una reivindicación de su obra y también una alerta sobre el malestar que vive la sociedad.

DEFENSA DE SU GESTIÓN EN LA PROVINCIA SAN JUAN

También respondió a señalamientos sobre su natal provincia de San Juan, asegurando que las comparaciones hechas desde el gobierno carecen de fundamento.

Preciso que muchas de las obras presentadas como logros actuales corresponden a su administración.

OBRAS VIALES COMO LEGADO

Acerca de la circunvalación de Baní, aclaró que el PLD la dejó con planos, diseñada y licitada, y recordó que bajo su mandato se realizaron múltiples de ese tipo en distintas provincias.

Mencionó las circunvalaciones de San Juan, Barahona, Santiago, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y de las Hermanas Mirabal.

EDUCACIÓN Y JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA

En materia educativa, Medina reiteró que la Jornada Escolar Extendida fue uno de los programas más nobles de su administración, con un avance de un 85% al cierre de su gobierno.

Explicó que la conclusión de este proyecto dependía de la construcción de nuevas escuelas, plan que la actual gestión no continuó, afirmó.

agl/of-am