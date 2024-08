Danilo lo pensó mejor; quiere seguir en la presidencia del PLD

Danilo Medina.

SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Danilo Medina, quiere seguir en este puesto, se´gún él mismo lo informa en una carta que envió a la ex vicepresidenta de la República y miembro del del Comité Político de esta organización, Margarita Cedeño.

Dice que tomó la decisión tras un proceso de evaluación profundo y promete que no defraudará a los peledeístas y dedicará todo su esfuerzo a fortalecer «los principios de organización democráticos».

“He tomado la firme decisión de continuar de acuerdo a la solicitud de ustedes. No puedo negar que la visita de los miembros del organismo del que usted es integrante activo me hizo reflexionar y tras un proceso de avaluación profundo aquí la respuesta positiva para dirigir de nuevo el PLD”, dice la carta.

Hasta el momento, solo Francisco Domínguez Brito y el expresidente Medina han anunciado sus intenciones de ser escogido presidente del PLD en el X Congreso Reinaldo Pared Pérez de esa organización política.

EN DIFICIL SITUACIÓN

Medina fue presidente de la República Dominicana en dos periodos (2012-2016 y 2016-2020). Según analistas políticos, en estos momentos él se encuentra en una difícil situación debido a que varios hermanos suyos están siendo procesados judicialmente tras ser acusados de cometer hechos dolosos, aprovechando el parentesco que tenían con el entonces Jefe del Estado.

Medina asumió la presidencia del partido opositor en marzo del 2021. Tras la derrota del PLD en las elecciones municipales, congresionales y presidenciales de este año, comunicó que dejaría el cargo de presidente del partido para que se sometiera a «una renovación interna».

LA MISIVA

El texto de la carta de Danilo a Margarita Cedeño es el siguiente:

«Agradezco con profundo sentimiento el gesto manifestado por usted y demás compañeros del Comité Político al plantearme por escrito la propuesta de continuar al frente del Partido de la Liberación Dominicana en calidad de presidente.

He tomado la firme decisión de continuar de acuerdo a la solicitud de ustedes. No puedo negar que la visita de los miembros del organismo del que usted es integrante activo me hizo reflexionar y tras un proceso de avaluación profundo aqui la respuesta positiva para dirigir de nuevo el PLD.

Sé que la iniciativa tiene origen en otra similar acariciada por más de mil miembros del Comité Central que aboga por mi permanencia como Presidente del PLD para un próximo periodo luego del cierre del X Congreso Reinaldo Pared Pérez.

Aseguro que acepto la propuesta y tengan ustedes la certeza de que no los defraudare durante el tiempo de permanencia en el cargo, dedicando todo el tiempo necesario para fortalecer los principios de organización democráticos, progresistas, populares y modernos que establecen nuestros estatutos y que pueden apreciarse a través de las obras de nuestros gobiernos».

an-am-SP