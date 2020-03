Danilo en “El ocaso de los dioses”

EL AUTOR es ingeniero industrial y consultor empresarial. Reside en Santo Domingo.

Hitler, dominado por la hybris provocó la guerra más cruel de la historia, que dejó 60 millones de muertos. Predijo que su régimen del “Tercer Reich” duraría 1,000 años pero su némesis lo aplastó en 12 años. Conscientes de que su derrota estaba cerca, para tratar de entusiasmar a los berlineses Goebbels, diabólico manipulador, vocero de la “Guerra total” y el arquitecto Speer, encargado de suministros bélicos, organizaron un concierto de la Filarmónica de Berlín, al cual asistieron jerarcas de la élite militar, política y económica de Hitler. Eso ocurrió el 12 de Abril del 1945. El programa cerró con la obra de Wagner “El ocaso de los dioses” o “El crepúsculo de los dioses”, presagio del hundimiento total del nazismo, enemigo de la democracia. Irónicamente, ese mismo día murió el Presidente Roosevelt y cuando al día siguiente supo la noticia, Hitler se ilusionó vanamente pensando que había ocurrido un milagro que le permitiría negociar la paz por separado con los americanos y solo proseguir peleando contra Rusia, Inglaterra y Francia. No ocurrió así porque Truman ratificó seguir la lucha hasta la victoria final. Decepcionado, el 20 de abril, día de su cumpleaños, Hitler hizo su última aparición pública. Salió del búnker donde se escondía para saludar y condecorar a niños fanatizados, incitándolos a continuar la guerra y sacrificar sus vidas. Al enterarse el día 29 del ajusticiamiento de Mussolini por partisanos, Hitler decidió irse al infierno el 30 de Abril. Poco después Alemania firmó su capitulación incondicional.

Todas las comparaciones son odiosas, pero sirven de referencia. El Tercer Reich de Hitler, de un milenio, se hundió en 12 años. El PLD, que dominaría hasta el 2044, Bicentenario de la Independencia, terminará su régimen este 16 de Mayo, 24 años antes de lo predicho y 24 años después de su inicio, en 1996. Al terminar su gobierno Danilo, derrotado, se despidió este 27 de Febrero con un discurso incongruente que recibió atronadores aplausos, como remedo tropical de las ovaciones del concierto del “Ocaso de los dioses”, de 1945. Medina se salió del libreto y, súbitamente, fuera del texto que le habían escrito, dijo sobre Punta Catalina: “¿Por qué va a reducir el endeudamiento? En más de 7 años y medio de gobierno he transferido al sector eléctrico 11,400 millones de dólares”. “El sector eléctrico impacta el 64% del crecimiento de la deuda externa en nuestro país. Punta Catalina va a reducir la compra de energía de las EDES en $250 millones de dólares al año y va a impactar las finanzas públicas con otros 250 millones más. De tal manera que el presupuesto nacional recibirá por concepto de Punta Catalina una mejora de 500 millones de dólares al año”. “Pero además, ¿Por qué va a mejorar la factura? Porque el costo de un kilovatio en el mercado spot en estos meses y otros meses pasados es de 11.5; cuando pasen iniciativas que voy a anunciar bajará a 6.5 por ciento”. Erró diciendo “6.5 porciento” en lugar de 6.5 centavos, como sería lo correcto. ¿Acaso no sabría Danilo que el spot pudo bajar al caer el precio del petróleo, no por Punta Catalina?

Absurdamente complacido, Danilo aceptó que EDEESTE perpetúe pérdidas de 38.0% y que las EDES no cobren lo facturado. Así el subsidio eléctrico no se reducirá y se financiaría aumentando la deuda, como pretendería hacerlo el delfín de Danilo, que perderá en primera vuelta el 16 de Mayo, solidificando el triunfo del “Cambio” en las elecciones municipales de pasado mañana, día 15, coincidiendo con los “Idus de Marzo”, día del magnicidio de César en Roma. Es falso que con Punta Catalina “el presupuesto nacional recibirá… una mejora de 500 millones de dólares al año”. Si fuera cierto. ¿Por qué Danilo habla ahora, de manera indolente? ¿Por qué Danilo no demandó a Odebrecht -como era su deber- por daños y perjuicios, por atrasos de más de 2 años, a razón de 500 millones de dólares anuales? Eso habría paliado la gravedad de la deuda externa. Además, antes de existir sobrecostos, CDEEE formuló al Senado que el costo del Kwh de la planta sería 9.8 centavos. Abrumado por la condena de Odebrecht de Diciembre 2016 en Estados Unidos, Danilo se atrevió a decir el 27 de febrero del 2017 que el costo del Kwh bajaría a 7.5 centavos, aun sabiendo que Odebrecht y sus consorciados habían declarado que exigirían el pago de sobrecostos. También sabía que los atrasos causarían gastos adicionales de cientos de millones anuales. ¿Contradijo Danilo la ortodoxia económica aplicando un postulado básico de una nueva doctrina propia, formulado así? : “Mientras más sube el gasto de inversión de Punta Catalina, más se reduce su costo de generación”. ¿Ratificó este 27 de Febrero su doctrina contradictoria del 2017 diciendo ahora, como taumaturgo, que forzará para que el spot sea de 6.5 centavos?

Todos los cálculos de costos de generación de Punta Catalina son una falacia mientras no se transparente el gasto total, sin ocultar rubros no incluidos en el Contrato EPC: intereses, asesorías, permisos, publicidad y terrenos. Danilo, en el ocaso suyo y del PLD solo podría bajar la tarifa y lograr la firma del manoseado “Pacto Eléctrico”, cuando lleguen “las calendas griegas”.

