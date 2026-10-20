Dan primer palazo remozar el hospital  Jacinto Mañón de SC

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SAN CRISTOBAL.– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó e acto de primer palazo para el remozamiento y ampliación del Hospital Materno Infantil Jacinto Mañón, que se ejecutará con una inversión superior a RD$489 millones.

Peña reconoció la labor del director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, y del personal sanitario que tendrá a su cargo la atención en el establecimiento. Asimismo, resaltó la importancia de esta intervención para ampliar los servicios materno-infantiles y mejorar la atención de las familias de San Cristóbal.

“Cada hospital que comienza a construirse o a transformarse lleva consigo una promesa de vida. Significa ofrecer tranquilidad a una madre durante el embarazo, acompañamiento durante el nacimiento de su hijo y mayores oportunidades para que nuestros niños crezcan sanos y protegidos”, expresó la vicepresidenta.

De su lado, el director ejecutivo del SNS, Julio César Landrón, explicó que el hospital fue construido en 1955 y que su remozamiento responde al crecimiento poblacional y a la necesidad de adecuar sus instalaciones a las demandas actuales de atención.

Indicó que la intervención permitirá mejorar la capacidad de respuesta del establecimiento y contribuirá a descongestionar la maternidad del Hospital Regional Juan Pablo Pina, al acercar los servicios especializados a las comunidades de la provincia.

jpm-am