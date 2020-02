Dan a conocer chat entre Coronel y Técnico de Claro sobre los comicios

El coronel el coronel Ramón A. Germán Peralta mientras llegaba el lunes en la tarde al Palacio de la Policia junto a abogados del PRM

SANTO DOMINGO,- Fue filtrada una supuesta conversación vía whatsaap entre el coronel de la Policía asignado a la escolta de Luis Abinader, Ramón Antonio Guzmán Peralta y el técnico de la compañía telefónica Claro Dominicana, Manuel Antonio Regalado Martínez, en la que se refieren a un supuesto sabotaje a los equipos del voto automatizado utilizado en las elecciones municipales del domingo.

El intercambio fue divulgado este martes en la mañana por el programa “El Despertador”, que se difunde por Color Visión. Parte del mismo es la siguiente:

Técnico: No se confíe, cuídense de ese programa que no sea utilizado el electrónico.

Coronel: Bien bien.

Técnico: Anoche quería entrar un coronel de apellido asiático, a Herrera de forma sospechosa.

Coronel: No le permitimos entrar.

Técnico: Le voy a pasar el dato del coronel, que salió de la empresa.

Técnico: Hermano no puedo compartir las fotos. Las garras del León.

Técnico: En un rato diré a ciencia cierta lo que pasó.

Técnico: Hermano ayer cargaron una configuración distinta a la que tenía el sistema, probando que la configuración de conteo no permitiera que se reflejara los candidatos. Grabé un audio que te lo reproduciré personalmente. Desde ayer sabían que luego que cargaron eso no se visualizaba los candidatos que serían afectados.

Técnico: Aun aquí, aun estoy aquí.

Coronel: OK

Técnico: Regresaron los equipos. Pero no recogieron los mismos a la configuración de fábrica. Hay un equipo que mandaron a sacar de Junta, pero no han podido sacarlo, ese equipo es la llave de todo. Me pidieron sacar la llave de todo. Me pidieron buscar una guagua de la empresa y un uniforme, ellos se encargarán de lo otro para sacar algo. No sé qué, pero todavía está en la Junta.

La versión del PRM

El coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta tiene 34 años como investigador criminal de la Policía, y desde hace mes y medio está al servicio de Abinader.

En la víspera el PRM señaló que este oficial había revelado al comando de campaña de este partido que tenía informes de que oficiales de organismos de seguridad del Estado maniobraban para vulnerar a través de puertos del servidor de la JCE, a fin de dañar el proceso electoral.

De conformidad con lo narrado por el Coronel al PRM, los informes en este sentido le fueron ofrecidos por un “técnico” de una empresa de telecomunicaciones, quien le dijo que dichos oficiales le pidieron que les facilitara un vehículo y uniformes de esta compañía para retirar de la JCE un equipo que ellos habían introducido allí.

Según el Coronel Guzmán, a las 3:12 de la madrugada de este lunes su antigua residencia, donde viven sus hijas, fue allanada por supuestos agentes policiales y del Ministerio Público que trataron de obligar a una de ellas a que los condujera al lugar donde él estaba.

El PRM dice que tomó la decisión de que el Coronel se presentara este lunes en la tarde al Palacio de la Policía acompañado de los abogados Antoliano Peralta y Luis Soto.

Este mates en rueda de prensa el director nacional de la Policía, mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte, confirmó el arresto de dicho coronel y del técnico de Claro.