DAJABON: Presidente entrega hospital y obras hidráulicas

DAJABON.- El presidente Luis Abinader inauguró este domingo el nuevo Hospital Regional Matías Ramón Mella, construido con una inversión de RD$1,807 millones.

También varias obras hidráulicas que mejorarán la producción agrícola, impactando 20,220 tareas y 324 productores.

REITERA MEJORA CONSTANTE SERVICIOS BASICOS

Tras un recorrido por sus instalaciones, junto al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, el Jefe del Estado reiteró que la mejoría constante de los servicios básicos y esenciales son una prioridad de su gobierno, resultando esto en mejor calidad de vida para la gente.

Pidió a los comunitarios cuidar de este nuevo espacio y resaltó el importante papel del voluntariado para la supervisión eficaz y transparente de las operaciones del hospital.

“Confío plenamente en la capacidad y el amor a la comunidad de cada uno de ustedes”, acotó.

EL NUEVO HOSPITAL

La nueva infraestructura hospitalaria de dos niveles, desarrollada por el Ministerio de la Vivienda (MIVED), cuenta con área para hemodiálisis, siendo este uno de los componentes de mayor relevancia para la provincia ya que los pacientes podrán recibir el servicio sin trasladarse a zonas más lejanas. La misma entrará en funcionamiento el próximo 6 de abril.

Con 6,800 metros cuadrados de construcción, tiene 102 camas, emergencia, varias unidades de cuidados intensivos, área de salud mental, sala de parto, imágenes diagnósticas, laboratorio, farmacia, odontología y ginecología.

Los usuarios también tendrán acceso a sala de lactancia, inmunizaciones, anatomía patológica, área de tuberculosis, salud integral, servicios generales, entre otras especialidades médicas.

BRINDARA SALUD DE CALIDAD

El ministro de la Vivienda, Víctor -Ito- Bisonó, indicó que con la entrega de esta estructura sanitaria se sustituye la antigua instalación, que no brindaba la seguridad y calidad que merece la ciudadanía.

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, informó que en los próximos días iniciará el traslado y capacitación del personal y la puesta en operación gradual de los servicios.

ENTREGA OBRAS HIDRAULICAS

Posteriormente, el Mandatario entregó obras hidráulicas que facilitarán la irrigación de 20,220 tareas e impactarán a 324 productores.

Son ellas el canal de riego La Vigía, la toma en el río Dajabón a su paso por La Aduana Vieja, y la línea de impulsión para la realimentación de los diques Veteranos 0, Veteranos 1 y Don Pedro, construidas a través del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI).

Junior Bernard, presidente de la Junta de Regantes de Dajabón, expresó su felicidad al tener estas obras en funcionamiento, al entender que ahora podrán cultivar tierras que antes permanecían abandonadas y que gracias a la escucha del presidente Abinader, hoy son una realidad.

“Esta es una gestión humana y atenta con los agricultores de la frontera”, dijo.

LOS ASISTENTES

Asistieron el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; el director de Migración, Luis Rafael Lee Ballester; la gobernadora Severina Gil Carrera; el senador Manuel María Rodríguez Ortega y el alcalde Santiago Riverón.