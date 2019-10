Daddy Yankee en Reina de la Canción

MIAMI.- Daddy Yankee decidió darle otra oportunidad a las dos amenazadas de la semana pasada: Giselle Amelunge y Virginia Stille. En un giro totalmente inesperado, el productor ejecutivo del show apareció en la pantalla del escenario de Reina de la Canción para explicar por qué esta semana no habría eliminación.

Luego de que Alejandra Espinoza compartiera con el público que esta había sido la votación que más participación había recibido en lo que va de la competencia, Daddy Yankee confesó que entendía que su reto había sido complicado y que este par de concursantes había demostrado constancia a lo largo de seis semanas, por lo que tanto Giselle como Virginia podían contar con una segunda oportunidad.

La boliviana y la mexicana no podían creerlo, sus sonrisas iluminaron sus rostros. Entre incredulidad y agradecimiento, las chicas amenazadas de la semana anterior volvieron a backstage pues Alejandra anunció que ambas podían cantar el número que les habían asignado.

No todo lo que brilla es oro

Tras la buena noticia, el ‘Big Boss’ dio a conocer la mala: la semana próxima deberán irse dos participantes.

La noche de Divas de la Música no podía terminar sin que se dieran a conocer a las nominadas a eliminación: Jessica Núñez y Wanda López fueron las elegidas por los jueces, la primera por haber vuelto a fallar durante su performance y la segunda por un tema de disciplina.

Natalia Jiménez – La reina en el escenario

La sexta noche de Reina de la Canción, que estuvo llena de tensión y lágrimas vertidas por Virginia Stille, Aimée Miranda y Yennis Bencosme, arrancó a ritmo de mariachi, con Natalia Jiménez, la jueza invitada de esta semana. La ex vocalista de La Quinta Estación se unió al homenaje a las grandes divas de la música al interpretar ‘Costumbres’ de Juan Gabriel, que se popularizara con la voz de Rocío Durcal.

Usando un vestido de tafeta rojo de Carolina Herrera y acompañada de mariachi, la intérprete española dejó claro por qué ha sido llamada la española más mexicana de nuestros tiempos. Desde sus lugares, los jueces Joss Favela, Olga Tañón y Natti Natasha aplaudieron la fabulosa interpretación.

Una vez que Natalia terminó el performance de la canción incluida en el disco ‘México de mi corazón’, corrió a cambiarse el vestuario. Entonces comenzó el show de las once aspirantes a coronarse como Reina de la Canción: una a una tomaron el escenario.

Llegaron las divas

Usando un look street style lleno de brillo, Alejandra Espinoza nombró a la primera que debía presentarse ante las cámaras, el público del foro y los jueces: la dominicana Melaner Quiroz. La ‘afrolatina con flow’ puso a la audiencia a cantar y a bailar al ritmo de ‘Lets Get Loud’, de Jennifer López. Cantar y realizar una difícil coreografía ocasionó que Melaner olvidara la letra, algo que no pasó desapercibido por los jueces. Sin embargo, Natalia Jiménez la elogió porque, a pesar de todo, siguió cantando hasta el final.

La siguiente fue la peruana Fátima Poggi. Con su incomparable estilo, Fátima deslumbró a Olga Tañón al cantar ‘Tú, sólo tú’ de Selena; la juez le dijo que cada vez la impresionaba más; Natalia, por su parte, le dio algunos consejos para mejorar su interpretación del género regional mexicano, habló específicamente de cómo debe pararse a la hora de cantar.

Vikina López desató sonoros aplausos cuando terminó de cantar ‘Chantaje’, tema que Shakira grabó con Maluma. Aunque hubo quien declaró que estaría dispuesta a pagar por un show de Vikina, el juez más estricto de Reina de la Canción le pidió que no se apoyara tanto en la segunda voz.

Una dura lección

La encargada de representar a Yuri en este show fue Wanda López. La cubana cantó ‘Detrás de mi ventana’ de manera sublime; sin embargo, durante los ensayos volvió a cuestionar a sus coaches, Sergio George y Pedro Capó, cosa que notaron los jueces, por lo que le aconsejaron ser más disciplinada, pues es una virtud elemental en el mundo de la música.

El mariachi regresó al escenario para acompañar a Gladys Ruiz en el tema ‘Quédate con ella’ de Natalia Jiménez. La juez invitada estaba ansiosa por escuchar esta participación, y no dejó pasar la oportunidad de elogiar a la participante mexicana. Sin embargo, la presentación no encantó a Joss, quien notó que Gladys realizó un vibrato parecido al de Natalia; el objetivo de este DY challenge era hacer propio el tema.

Una segunda oportunidad

Luego de que Giselle y Virginia se enteraron de que Daddy Yankee les había dado una segunda oportunidad para seguir participando en la competencia, la boliviana y la mexicana volvieron al backstage. Harían su número musical después de Yennis, Jessica y Aimée.

Una joven diva hace de reina

Yennis Bencosme se encargó de traer el «¡azúcar!» al foro de Reina de la Canción. Con su interpretación de ‘La vida es un carnaval’, que popularizara la Reina de la Salsa, Celia Cruz, la cubana sacó la casta y se hizo del mayor premio de la gala: ser nombrada la mejor de la noche. Joss Favela no dejó pasar la oportunidad de comentar que esta fue la noche que más brilló en el escenario.

En la cuerda floja

Una vez más, Jessica Núñez le quedó a deber a los jueces. Tras su interpretación del éxito de Laura Pausini, ‘Víveme’, Olga Tañón observó que tras su primera aparición en el escenario se había estado desinflando. Y es que en esta ocasión Jessica no sólo falló a la hora de la interpretación sino que no pudo acoplar su voz con la pista y desafinó en un par de ocasiones. Natalia Jiménez no pudo evitar hacer gestos de desaprobación. Entre lágrimas, la dominicana reconoció que ella misma había quedado en «shock» con su resultado

En busca de la excelencia

Aimée Miranda tenía de nuevo la oportunidad de ser llamada la mejor de la noche, ahora con el apoyo de ‘Material Girl’, de Madonna. Aunque Natalia Jiménez quedó encantada con el performance, para Natti Natasha el número se había ejecutado sin emoción. Fue entonces que la joven de New York confesó la falta que le hacía su familia; tanto los jueces como sus compañeras intentaron consolarla diciéndole que eso también era parte de la industria.

Una diva está de vuelta

En esta noche cargada de emociones, Virginia Stille logró reivindicarse y solo recibió elogios del jurado de Reina de la Canción. Tras su impecable entrega al éxito ‘Basta ya’ de Olga Tañón, Virginia le confesó a «La mujer de fuego» todo lo que significaba para ella haber cantado este tema, la jueza boricua había sido una de las razones por las que Virginia se dedicó a la música. Olga se levantó de su asiento y le dio un tierno abrazo.

La combi completa

La velada de grandes divas continuó con una de las máximas representantes del reggaetón: Ivy Queen. La encargada de cantar ‘Yo quiero bailar’ fue Navil Rox, quien se lució de nuevo en el escenario. Los jueces elogiaron su estilo y voz, y Olga la felicitó por su «espíritu, ángel y personalidad»; incluso vaticinó que la ve haciendo cosas grandes en el futuro.

La otra nominada, Giselle Amelunge, fue la última en cantar. La boliviana se volvió a echar al bolsillo a los jueces y a la audiencia, esta vez con ‘Eclipse total del amor’. El éxito que Yuridia cantara en español, una traducción de ‘Total Eclipse of the Heart’ de Bonnie Tylor, se llevó todos los aplausos; la interpretación de Giselle fue tan sentida que la llevó a confesar que estaba replanteándose seguir siendo la «Paquita del Barrio urbana».

Futuro Incierto

Había llegado la hora de dar a conocer a las nuevas nominadas, Jessica Núñez y Wanda López. Para el jurado, mientras el resto de las concursantes han crecido un montón, Jessica no muestra evolución en su desempeño. En cuanto a Wanda, la nominación es una manera de llamar su atención e invitarla a ser más disciplinada.

DY da un nuevo reto

Antes de que Alejandra Espinoza despidiera al show, Daddy Yankee dio a conocer el reto de la próxima semana: las once concursantes cantarán rodeadas de grandes efectos escénicos. La conductora, además, recordó que en el próximo programa habrá dos eliminadas.

Recuerda que estamos a sólo cuatro programas de que se conozca el nombre de la nueva Reina de la Canción. No te pierdas el próximo show el domingo, 3 de noviembre y descubre los nombres de las concursantes que podrán seguir compitiendo por convertirse en la próxima gran estrella de la música latina.

of-am