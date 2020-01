Cultura rinde homenaje póstumo al poeta Alexis Gómez Rosa

Pedro Vergés

SANTO DOMINGO.- Poetas y escritores de varias generaciones rindieron un homenaje póstumo al poeta Alexis Gómez Rosa, quien falleció el 29 de noviembre del 2019, a la edad de 69 años.

La actividad se efectuó, en el Parque Pellerano de Castro, ubicado en la calle Isabel la Católica, esquina Arzobispo Portes, de la Ciudad Colonial.

La actividad fue organizada por la Alianza Cultural, a la que se unió el Ministerio de Cultura. El acto contó con la participación del ex ministro de Cultura y embajador de República Dominicana en Canadá, escritor Pedro Vergés; el viceministro de Cultura, poeta Cayo Claudio Espinal y el ex ministro de Cultura, escritor y poeta, Tony Raful, invitado en calidad de amigo de Gómez Rosa.

El acto discurrió entre anécdotas sobre la vida del recién fallecido poeta Gómez Rosa, lectura de sus poemas y de voces de aliento entre los presentes en el acto.

Pedro Vergés: lo define como un ser extraordinario

Pedro Vergés, quien introdujo el acto dijo que la cita tenía como objetivo recordar al extraordinario poeta dominicano y pero también a un extraordinario amigo y ser excepcional que era Gómez Rosa.

Relató que aunque ha conocido a una gran cantidad de trovadores en distintas partes del mundo, “nunca había tratado a alguien que viviera tanto para la poesía como Gómez Rosa, que siempre se mantuvo comprometido con las actividades literarias”.

Vergés destacó la obra poética de Gómez Rosa. Indicó que su actividad creativa e intelectual siempre estuvo comprometida.

Espinal destaca vocación de Alexis por la cultura

Luego habló el viceministro de Cultura y poeta Cayo Claudio Espinal, en representación del ministro de Cultura, arquitecto Eduardo Selman.

Espinal estimó que son muchas las dimensiones de Alexis Gómez Rosa cuando se trata de rememorar su legado literario. En ese sentido, expresó que el ministerio de Cultura se sentía complacido de unirse al homenaje junto a la Alianza Cultural que lidera Pedro Vergés.

Recordó con nostalgia los primeros días en que conoció al escritor en tiempos de la guerra fría, en que había en el país una fluida participación en los famosos suplementos culturales en los que se trataba gran cantidad de temas relativos a la poesía y la escritura.

Espinal habló de la faceta humana de Gómez Rosa, de quien dijo, siempre tenía las puertas de su casa abiertas a la cultura y a las personas de los distintos estratos de la sociedad dominicana. Dijo que ejerció la poesía como un sacerdocio.

Tony Raful: Su afán era sacralizar la poesía nacional

El poeta Tony Raful, también habló en el acto. Al referirse a Gómez Rosa que realizaba una intensa actividad cultural las 24 horas del día, con el afán siempre de sacralizar la poesía nacional.

De su vocación creativa dijo que era permanente, orientado a temas sociales. Agregó que Gómez Rosa siempre estuvo vinculado a organismos culturales de todo el país, y que sus obras enriquecieron y transformaron la literatura dominicana.

Concluida las palabras de Vergés, Espinal y Raful, poetas y narradores representativos de varias generaciones literarias alzaron sus voces al cielo nocturno con versos y cantos en homenaje póstumo al poeta e intelectual Alexis Gómez Rosa, y expresiones de aliento a sus familiares y amigos que recordaron su fructífera trayectoria en las letras.

Tony Raful leyó el texto titulado: Los poetas no dicen la verdad; el historiador Manuel Núñez leyó el relato titulado Puerto de Origen. Le siguieron leyendo textos escritos por Gómez Rosa Augusto Feria y Valentín Amaro, entre otros.

Vida y obra de Gómez Rosa

Alexis Gómez Rosa nació en Santo Domingo en 1950. Fue poeta, ensayista y narrador. Licenciado en Letras por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y tenía Maestría en Literatura Hispanoamericana por New York University.

Fue profesor de Lengua Española en la educación pública de New York y enseñó Cultura Dominicana en The City University of New York (Hunter College).

En 1981 fundó la colección de poesía Luna Cabeza Caliente. Ganó el concurso de Poesía de Casa de Teatro, en 1990 con New York City en tránsito de pie quebrado, y en 1996 con Self Service Poems.

Además recibió dos Premios Nacionales de Poesía Salomé Ureña de Henríquez: en 1991 con Si Dios quiere y otros versos por encargo, y en el 2005 con Ferrybout de una noche invertebrada.

of-am