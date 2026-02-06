Culiacan quita invicto a Leones de RD en Serie del Caribe 2026

GUADALAJARA, México.- Dos jonrones de Franchy Cordero y uno de Jimmy Paredes no fueron suficientes para que los Leones del Escogido, de la República Dominicana, cayeran derrotados ante los Tomateros de Culiacán, de México 10-7 este jueves en la Serie del Caribe Jalisco 2026.

Los estacazos de Cordero, ambos solitarios frente a Manny Barreda, llegaron uno en la cuarta entrada por el jardín derecho, y otro entre los bosques derecho y central en el sexto acto, mismo en el que Paredes conectó el suyo por el prado derecho frente a Francisco Haro.

Pese al revés, los quisqueyanos terminan en la primera posición de la fase regular con marca de 3-1, empatados con los Charros de Jalisco, equipo al que vencieron en la jornada inaugural. Los locales se quedan con récord de 2-2, alcanzando la última plaza clasificatoria a la semifinal, por lo que ambos equipos volverán a enfrentarse este sábado a las 4:00 de la tarde en busca de un boleto a la final.

Los dominicanos fabricaron un rally de tres anotaciones en el mismo primer episodio ante Barreda, dos de las cuales llegaron con un doble remolcador de Sócrates Brito al central, pasando a tercera con un rodado de Junior Lake al lanzador para luego alcanzar el plato con otro roletazo de Cristhian Adames a la inicial.

Los mexicanos se acercaron con dos rayitas en el tercero contra Radhamés Liz, producto de un cuadrangular de Allen Córdoba por el prado izquierdo. En el octavo capítulo, los Tomateros remontaron con un racimo de seis vueltas, que incluyó un cuadrangular remolcador de dos por parte de Estevan Florial para colocar el juego 10-7.

El lanzador ganador fue Anthony Gose (1-1) al tirar un inning en blanco. La derrota fue para Conner Greene, a quien le marcaron tres de las seis carreras del octavo, actuando en un episodio. El salvamento fue para Lupe Chávez (2), quien retiró a los tres hombres que enfrentó en el noveno.

Por los caribeños, Cordero bateó de 4-2, con dos jonrones, dos producidas y dos anotadas; Brito, de 3-2, con doble, dos empujadas, dos anotadas y dos bases robadas, y Paredes, de 4-2, con cuadrangular, una impulsada y una anotada.

Por los mexicanos, Florial se fue de 3-2, con jonrón, dos remolcadas, una anotada y dos transferencias, y Córdoba, de 3-1, con un cuadrangular, dos producidas, dos anotadas y una base por bolas.

of-am