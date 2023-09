Cuestionan acuerdo delimitaciones marítimas la RD y Países Bajos

Annemieke Verrijp y Roberto Álvarez

SANTO DOMINGO.- Expertos en asuntos marítimos y derecho internacional cuestionaron el acuerdo suscrito entre República Dominicana y El Reino de Holanda o Países Bajos sobre Delimitaciones Marítimas.

El acuerdo firmado en junio del 2021 por el canciller dominicano Roberto Álvarez y la embajadora de Países Bajos en el país, Annemieke Verrijp, fijó las delimitaciones de las fronteras marítimas en el Caribe entre República Dominicana y las islas Aruba, Curazao, San Martín, Bonaire, San Eustaquio y Saba.

Los abogados Domingo Ramírez, José Ricardo Taveras y Pelegrín Castillo, y el catedrático Milcar Demetrio Carrasco advierten que acuerdo va en detrimento de la República Dominicana, debido a las irregularidades que contiene, por lo que piden sea revisado.

Indican que el acuerdo no le reconoce la condición a la República Dominicana de Estado Aarchipielágico, por lo que entienden se estaría violando la ley 66-07, que creó el Estado Archipiélagico, impulsada por los entonces legisladores Pelegrín Castillo y Carlos Machelén, representante diplomático ante las Naciones Unidas.

JOSE RICARDO TAVERAS

En un reportaje del periodista Yunior Trinidad, para el programa Objetivo 5, Taveras, exdirector de Migración, explicó que no es lo mismo la anchura de costas en las islas de San Eustaquio y Saba, o de la mitad de la isla de San Martín, que la República Dominicana, para que, sobre la base de la equidad, pueda negociar límites marítimos.

Sostiene que la República Dominicana es un Estado que reivindica un estatuto de Estado Archipielágico y geográficamente es parte de una comunidad de islas.

Indicó que la República Dominicana está negociando equis distancia con esas islas cuando no se corresponde con la anchura de costas del país.

MILCAR DEMETRIO CARRASCO

De su lado, Demetrio Carrasco señaló que donde no hubo asesoría fue en la firma con Holanda, que tiene errores graves de fondo y de forma.

“En el artículo 2, cuando establece cuáles son los parámetros y los puntos geodésicos, se pierden puntos tan sencillos como lo que es la latitud y la longitud, cuando no tienes dominio técnicos de esa envergadura se convierte, de hecho, en una vergüenza ajena”, expresó.

Sostuvo que «se ha firmado un acuerdo con los Países Bajos donde ellos no reconocen la condición de Estado archipielágico».

“Y si ellos no nos van a reconocer la condición de Estado archipielágico para qué vamos a negociar un acuerdo con ellos, cuando ellos si tienen la condición de explotar los recursos vivos y no vivos y nosotros no tenemos esa capacidad”, subrayó.

DOMINGO RAMIREZ

De su lado, Ramírez aseguró que este acuerdo solo beneficia a los Países Bajos, ya que ellos sí pueden hacer uso de los recursos del país, no así la República Dominicana.

“El acuerdo cede demasiado a los países bajos, y a nosotros prácticamente nos deja sin nada”, dijo.

Agregó que República Dominicana se considera un Estado Archipielágico, pero no se establece en el tratado como tal, y por lo tanto, ese acuerdo está revestido de una serie de irregularidades.

PELEGRIN CASTILLO

Por su parte, Castillo consideró que la negociación de límites con los holandeses solo tendría sentido si estos aceptan condición de estado archipiélago de República Dominicana, y se emplean los criterios de equidad.

“Equidistancia se revierte contra RD…renuncia a invocar criterios de equidad es inaceptable…negociación debe revisarse”, escribió Castillo en X.

El acuerdo está pendiente de revisión por parte del Tribunal Constitucional y de ratificación en el Congreso Nacional.

