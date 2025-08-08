Cuesta Libros presenta obra de la consultora Lourdes Nivar

SANTO DOMINGO. – La firma Cuesta Libros presenta el próximo 12 de agosto la obra “El servicio centrado en la experiencia del cliente”, de Lourdes Nivar, que redefine cómo las empresas actúan con sus usuarios.

El evento tendrá como sede el Salón Pedro Mir, Cuesta Libros, a las 6.30 p.m. con la presencia de la autora y un panel de expertos que ampliarán sobre la lectura de fragmentos del título.

¨El servicio centrado en la experiencia del cliente¨ ofrece una mirada práctica sobre la conversión de métodos empresariales en herramientas estratégicas para diferenciarse en un mercado competitivo.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Uno de los atractivos de la celebración literaria es un conversatorio con la autora, quien es Consultora en Experiencia de Clientes y Empleados, y Presidenta Ejecutiva de Keiken Consultora.

Nivar firmará los ejemplares, en tanto Cuesta Libros anunció un Networking con profesionales del sector.

La entrada es libre y abierta al público.

