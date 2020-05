Cuello de botella con ayudas prometidas (parte 1)

Los programas de transferencias monetarias condicionadas (PTMC) anunciados por Danilo Medina a raíz del coronavirus, tienen un compás de espera grande. Implementarlo no es fácil y la vicepresidenta Margarita Cedeño, quien maneja los programas de ayuda, lo dijo en estas palabras:

“Quédate en casa. Ya te tenemos ubicado por tu cédula. No te pases de lista, ya estás en FASE, ganas dinero según la Seguridad Social. No recibes nada porque ya eres miembro de un hogar que recibe, entonces esto es lento, lo sé, pero hemos dado ayuda a 900 mil personas, ya están ubicadas y deben agradecer que nosotros damos. Hemos depurado a 600 mil”.

Tener esa base de datos reales es un logro y lo aplaudo.

Pero, no previeron el cuello de botella, ni el tamaño de esa gigante base de datos, porque desde el 2008, se depuraban los beneficiarios y los conminaban a una lealtad de agradecimiento, o te dilataban ayudas, misteriosamente. Pregúntele a un beneficiario y te lo dirá.

Mire: El monedero 2020, desarrollado con plataforma del Banco de Reservas está acreditando a los elegidos, dos veces al mes. Lo hizo el 3 y 17 de abril, con iguales días en mayo del 2020 y esas serán las únicas fechas en las cuales esos beneficiarios podrán visitar cualquiera de los comercios afiliados a la red y adquirir sus necesidades de alimentación y todos sacarán lo que les dé el colmadero según sus existencias y desde luego su romo, debajo de mostrador, pasándolo como una picapica. Dicen ellos hay 1 millón hogares con tarjeta solidaria y otros más con ayudas directas. Eso es bueno.

Creo que el proceso de pago será lento del gobierno al colmadero, para acreditar a 6,800 comercios afiliados a red de abastecimiento y postearlos el mismo día. Creo que para hacérselos efectivo tomará 5 días laborables, pues al final del día, todos quieren q les paguen en seguida y como no hay expansión de medios electrónicos en las zonas rurales y remotas de R.D, donde reside una proporción considerable de los beneficiarios, eso será, peor aún.

La limitante proviene de los escasos puntos de pago, pues hasta hoy solo es el BanReservas.

El desafío aquí es promover la participación de actores privados a través de esquemas innovadores, que den incentivos a extender la oferta y mejorar la calidad de los servicios de pago a los beneficiarios.

Articular estos Programas Temporales Condicionados, llamados mundialmente PTMC con estrategias nacionales de inclusión financiera, o con otras estrategias del sector financiero, podrían permitir la implementación de políticas regulatorias e incentivos que faciliten la participación del sector privado y la expansión de la red de puntos de pago.

Un área que ha sido poco explorada en la región es el uso de teléfonos celulares para el pago de transferencias.

A medida que el uso de estos dispositivos se hace más generalizado, es importante considerarlo como un medio de pago, que puede o no estar atado a cuentas bancarias. Además de mejorar los esquemas de pago, existe el desafío de articular la agenda de inclusión financiera con los objetivos de los PTMC.

Mire: En República Dominicana los beneficiarios del PTMC califican para beneficiarse de políticas e iniciativas que compensan la eliminación de subsidios generalizados.

Existen dos subsidios a los cuales los beneficiarios de un programa llamado, PROSOLI son automáticamente elegibles por su condición de pobreza. Eso se depura, hoy. El Bono Gas que empezó con una transferencia mensual de 228 pesos dirigida a reducir el costo del combustible usado para cocinar y el Bono Luz con una transferencia mensual de entre $4.44 y 544 pesos que cubre el costo del consumo eléctrico promedio de una familia pobre, se mantienen.

Ambos beneficios se entregan en la misma tarjeta de solidaridad, sin embargo, esos recursos solamente pueden ser utilizados para pagar.

Control de las ayudas: SIUBEN y ADESS.

El Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) es una institución que tiene a su cargo determinar la elegibilidad de los hogares por medio del Índice de Calidad de Vida (ICV). El ICV se construye a partir de las características socioeconómicas y la posesión de activos de los hogares.

Este índice toma valores de 0 a 100, donde 0 es el nivel más bajo, y segmenta a la población en cuatro grupos. Los dos grupos con los índices más bajos identifican a los pobres extremos y moderados.

La población objetivo de Bono Gas Hogar corresponde a los tres grupos con los índices más bajos.

Los beneficiarios del PTMC pasaron automáticamente a ser beneficiados por el Bono Gas Hogar. El PTMC realizó una convocatoria abierta y se establecieron 202 centros de atención en todo el territorio, hoy hay mil.

En el caso de aquellas familias que se acercaron y no figuraban en el padrón del SIUBEN, se les aplicó la ficha de caracterización socioeconómica en un plazo máximo de seis meses para determinar su ICV.

Luego del proceso de inscripción y validación, se emitía al hogar, el medio de pago.

Al inicio del programa, el padrón de elegibles del Bono Gas Hogar estaba formado por 806,830 hogares, de los cuales 665,118 pertenecían a la categoría de pobres extremos o moderados. El proceso de inscripción tuvo como resultado la emisión de solo 416,747 medios de pago.

En septiembre de 2008, se desembolsaron transferencias al 88% del padrón de elegibles.

Desde entonces, el número de hogares beneficiarios del Bono Gas Hogar ha ido aumentando progresivamente hasta lograr una media de 989,027 en 2017.

El sistema de pagos de las transferencias sociales del Gobierno es gestionado por la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS). Entre sus funciones están: (i) solicitar la emisión de nuevas tarjetas; (ii) capacitar a los beneficiarios en su uso; (iii) establecer los contratos con las instituciones financieras; y (iv) seleccionar, establecer convenios y fiscalizar a los comercios de la Red de Abasto Social (RAS).

En la tarjeta se habilita una gaveta o subcuenta con el beneficio de Bono Gas Hogar, que puede ser utilizado únicamente en las distribuidoras de GLP afiliadas a la RAS. Cada mes, el PTMC genera la relación de pagos que se transfiere a las instituciones financieras. Hay quejas, largas filas, reciben menos de lo esperado, sector informal no recibe nada y todo eso lo trataré en 2 parte, lo que me dicen hoy, es que:

La otra ayuda prometida a las empresas, o comercios, con empleados cesantes, dicen que son 435 mil de ellas, que creo, no están recibiendo los $8,500 pesos completos para ayudarlos a mantener nómina, a condición de que el empresario no despediría y les exigen que empleado figure en Tesorería SS, y muchos, no aparecen porque patrón sube solo el 40% de su plantilla, los otros son a destajo.

El acuerdo fue recibirás subsidio si pones el 30% faltante al salario acordado, y debes estar al día con TSS Seguridad Social con solo 14 exenciones, a sectores que van desde empresas agrícolas hasta la u, de Universidades. Continuaremos…

JPM