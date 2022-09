Cuba socialista: aguacates, exsoldado y locutora (OPINION)

EL AUTOR es escritor. Reside en Nueva York.

Prefacio

En el discurrir de nuestra existencia como seres humanos, debemos siempre de cara a la sociedad, llevar a la praxis en nuestra conducta los valores humanos. Entre esas virtudes que deben ser inherentes en nuestro proceder están: la honestidad, el respeto, la lealtad, la tolerancia, la solidaridad, la bondad, la humildad y la gratitud. En esta ocasión, el tema que les presento gira en torno a la gratitud en los seres humanos y la importancia de llevarla como patrón en todos los aspectos en nuestras vidas. Si observamos la importancia de esto, podemos ver que, hasta en los seres irracionales (los animales) como es en el caso de los perros, estos demeustran dos de estos valores con sus amos: la lealtad y la gratitud.

Externada esta consideración me pregunto: ¿cómo definimos la gratitud? El término tiene su origen etimológico en el latín y procede del vocablo «gratitudo», una palabra compuesta de «gratus» que significa «agradable o agradecido» y, por el otro lado, el sufijo «tudo» que significa «cualidad». Entonces, definimos gratitud como el sentimiento que siente una persona al estimar un favor o un beneficio que alguien le ha concedido. En efecto, al sentirnos agradecidos deseamos corresponder el favor recibido de alguna manera y lo contrario a este proceder se define como un antónimo: ingrato o ingratitud, que es todo lo contrario.

Como es obvio, hoy ya nada escapa al ámbito de la política pues, de una forma u otra, casi todas las actividades del ente humano están bajo el rigor de ella y, más aún, según los líderes o protagonistas de un determinado sistema ideológico o de gobierno que nos toca. Bajo ese tenor, es que voy a enfocar la carencia total de empatía, gratitud y solidaridad que siempre se ha perfilado en los regímenes del totalitarismo socialista cuando se encuentran en la cima del poder político, debido a que los comunistas carecen de memoria. Obviamente, todo ello basado en los hechos en los cuales han sido protagonistas a través de la historia pasada o reciente.

Ha sido siempre una constante en mis aportaciones, tanto en este diario como en otros que se hacen eco, decir que si hay una doctrina y un sistema de gobierno indigno, ingrato, hipócrita, traicionero, inmoral, maligno y curtido en la maldad política, han sido las dictaduras y los líderes del populismo izquierdista. Como siempre lo he manifestado, soy un anticomunista convicto y confeso por entender que esa doctrina ha sido lo más perverso, inútil y utópico que ha conocido la humanidad. Esta postura no la he asumido por un simple capricho, sino más bien, por lo que he leído, investigado y como espectador a través de los hechos, los fracasos y los crímenes de ese sistema que han quedado registrados en la historia y que tuvo la génesis en la Revolución bolchevique de octubre en 1917, acontecida en Rusia.

Es la razón por la cual debemos siempre tener presente esos hechos negativos que preserva la historia política de esta proterva ideología, para aprender de ellos y no ser víctima de la sentencia que dijera el filósofo, novelista y poeta español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana, más conocido como George Santayana, cuando dijo: «Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirlas». En consecuencia, los que han tenido el infortunio de recibir la ingratitud, la maldad, el odio y el resentimiento como pago y «agradecimiento» por haber ayudado y confiado en estos malvados del socialismo inoperante e impulsarlos con su participación para alcanzar el poder, son las razones de este modesto trabajo de opinión.

En consecuencia, con lo anterior, voy a presentar la historia reciente de tres simples ciudadanos cubanos que han sido atropellados por la dictadura socialista, en la búsqueda de la subsistencia, al tratar de ejercer un micro negocio para poder sortear la miseria que padecen de un régimen despótico, abusador y tiránico, amén de arrebatarle el derecho en algo que le es propio. Veamos…

Los aguacates vs. el socialismo castrista

Es patente que el nombre del cubano Marc Abreu resulta desconocido y no pasa de ser uno más en ese agobiado y martirizado pueblo, cuna del inmortal José Antonio de la Caridad Maceo y Grajales, mejor conocido como «El Titán de Bronce». Es obvio, que al no tener el apellido Castro, ni pertenecer a la alta burocracia del Partido Comunista Cubano (PCC) o ser un alto jerarca militar de esta longeva tiranía a los cuales, -obviando la promesa socialista de que en Cuba «no habría clases sociales»- nada les falta y no sufren ni por asomo, las penurias del simple ciudadano en la isla del «paraíso socialista».

Pero, a través de un simple Twitter que él publicó, su nombre salió a la palestra por medio de los periódicos en donde él mismo denunciaba y mostraba el comprobante en el cual las autoridades cubanas les habían puesto una multa de $500 pesos cubanos, por el simple hecho de vender sus aguacates cosechados en una mata de su propiedad. Indignado ante semejante abuso y arbitrariedad en algo tan sencillo y que él no vería en un país democrático, el ciudadano cubano escribió en su Twitter lo siguiente (cito): (1)

«! Una multa de $500 pesos por vender los aguacates que parió mi mata! ¿Somos continuidad? Ja ja ja». Lo mío es a pequeña escala, los jodidos de verdad son los campesinos, que invierten dinero, tiempo y trabajo y al final viene un burócrata y le decomisa cargas enteras de alimentos… (cierro cita)

Lo insólito de este atropello al trabajo individual y a la propiedad, ocurre en un momento crítico en que la sociedad cubana atraviesa una profunda crisis de alimentos, medicinas, trabajo, falta de luz, agua potable, inflación y carestía de todo lo indispensable para que un pueblo viva medianamente al menos. Es bueno resaltar, que estas penurias no la padecen los miembros de la familia Castro, ni los altos funcionario civiles y militares del gobierno comunista. Para ellos, el cacareado «socialismo y la igualdad de clases», son meras promesas, palabras y parte del discurso cínico, hipócrita y falso de la dialéctica marxista-leninista.

Pero si esta acción del gobierno cubano es ridícula, aberrante y absurda, mucho más lo es la respuesta que les da en el mismo Twitter un acólito comunista, que sale en defensa del régimen, que lo esclaviza, lo maltrata y lo ha denigrado durante seis décadas, dirigiéndose al Sr. Marc Abréu, que nos demuestra hasta la saciedad, que los apologistas de un gobierno desfasado y abusador carecen de cerebro y solo tienen la cabeza para ponerse una gorra con la figura del sicópata y asesino Ernesto Guevara de la Serna «El Che».

El «pecado» político de un exsoldado cubano

Si el anterior relato resulta ridículo, cursi y absurdo que un gobierno socialista multe a un ciudadano por vender aguacates de una mata de su propiedad, este que relata la historia surrealista del exsoldado cubano Ángel Pacheco Soublet, es más patética, aberrante e inhumana. Este cubano tuvo la particularidad de que, cumpliendo con los sueños de Fidel Alejandro Castro Ruz, de emular al Libertador Simón Bolívar y al gran Alejandro Magno de Macedonia, al sentirse el nuevo mesías de América, estuvo como combatiente en Angola, África, como un soldado cubano a unos 11,032 Km. de distancia de su país y su familia.

La dictadura no aquilató que él expuso su vida en una injerencia e intromisión en asuntos que no les competían al dictador Fidel Castro Ruz en ese continente, si tomamos en cuenta que los socialistas son muy sensibles en cuanto a su «soberanía y a la no intromisión de sus asuntos internos» cuando algún gobierno le solicita algunas medidas en favor de sus gobernados. En cambio, ellos son muy ligeros en meterse en donde no los han llamado ni les compete, como fue el caso de Cuba en esa nación africana. Demás estar decir, que ese atrevimiento desafiante del dictador, solo fue plausible, por el soporte político, moral, logístico y económico que le brindaba la ex-Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que usó a Cuba como aguijón en el tenor de la Guerra Fría, en el patio trasero de Estados Unidos y al sur de Río Bravo. Hoy su crisis política, económica y de imagen es tan profunda, que ni a la isla de Curazao se atreven a invadir.

Al igual que el cubano Marc Abréu, Ángel Pacheco Soublet fue multado con $8,000 pesos cubanos por el «delito» de vender en una carretilla los frutos que cosechaba en su pequeño terreno, los cuales eran para costear los medicamentos de su esposa que estaba postrada en una cama y cuidada por la hija de ambos. Una llamada de atención, para aquellos que se creen que es verdad que el pueblo cubano vive un paraíso con el sistema de salud pública cubana. Mera propaganda castrista al mejor estilo de Paul Joseph Gooebels.

Atribulado por tan alta suma para un simple ciudadano, abrumado por la enfermedad de su esposa y, al no tener el dinero para pagarle a la dictadura cubana la multa impuesta, el excombatiente en Angola se quitó la vida. El exsoldado al que le otorgaron cuatro medallas por sus combates en Angola y un pergamino por «su activa participación en actividades comunitarias del lugar en Cuba», se suicidó ante tantos abusos e impotencia, de cara a un régimen que él defendió a lo interno y fuera de la isla. (2)

El clamor de la exlocutora de Radio Rebelde

La multa impuesta fue de $2,000 pesos cubanos, una cifra inalcanzable para el cubano promedio, y el argumento fue «que no contaba con cloro a la entrada del negocio y carecía de un «paso podálico». Muy molesta y llorando, la locutora dijo (cito): «¿Y dónde está el cloro? Yo te digo a ti que esto te funde. Aquí la gente está muy mal. Y no voy a firmar la multa ni la voy a pagar» (cierro cita). Muy enfadada, siguió manifestando (cito): «El cubano está tratando de vivir, de sobrevivir, de malvivir, porque no tenemos nada. Todo está en MLC (moneda libremente convertible) y no tenemos MLC, porque no ganamos esa moneda. (…) Lo que estoy es luchando para vivir, para comer, o para mal comer, porque ni en MLC hay comida». (cierro cita). Más adelante afirma (cito): «Estoy luchando 20 pesitos en cada vestidito de ropa de uso. Porque no tenemos ni ropa, No tenemos comida, qué ropa vamos a tener» (cierro cita).

Estoy seguro de que, cuando Marisela Alfonso Madrigal, hablaba por los micrófonos de Radio Rebelde, defendiendo a raja tablas la Revolución cubana que la había llenado de tantas ilusiones, nunca pensó que ese gobierno surgido en 1959, la iba a maltratar, humillar y condenar a pasar tantas penurias como a estos tres cubanos y los millones restantes que no han hecho pública su historia de frustraciones y de miserias.

Socialismo izquierdista: sinónimo de ingratitud, traición y maldad

De seguro, los amables lectores pensarán, que estos casos anteriores solo se reflejan en la población sometida al yugo izquierdista. Si así lo piensan, están equivocados, pues repasando ciertos acontecimientos históricos, se demuestra que esta ideología carece de empatía, gratitud, memoria y del sentimiento del amor, la familiaridad, la amistad y el honor. En consecuencia, haré una breve pincelada de casos de figuras relevantes, personas, familiares y amigos, los cuales han percibido la traición y la ingratitud de los comunistas cuando llegan al poder. Veamos esos casos…

a) Lev Davidovich Bronstein, mejor conocido como León Trosky, fue, junto con Vladímir IIyich Ulyanov Blank «Lenin», los arquitectos de la Revolución de octubre de 1917 en Rusia. Sin embargo, ese gesto histórico de León Trosky y, además, de ser el creador del Ejército Rojo, no fue suficiente para evitar que fuera asesinado en la Ciudad de México por órdenes expresas de Joseph Vissarionovich Dzhugashvili Gueladze, «Stalin».

b) Yakov lósifovich Dzhugashvili Svanidze, hijo de Josep Stalin, siendo un militar ruso, fue capturado por los nazis y estos, al conocer que era hijo de Stalin, le propusieron canjearlo por mariscales alemanes detenidos en Rusia. La respuesta de su padre fue su sentencia de muerte al decir: «La patria rusa no cambia un soldado por mariscales».

c) Camilo Cienfuegos Gorriarán, Hubert Matos Benítez y Ernesto Guevara de la Serna, fueron tres comandantes de la Revolución cubana que llevó a Fidel A. Castro Ruz al poder. El primero, su avión cayó misteriosamente en Cuba, el segundo, estuvo preso en las ergástulas cubanas 20 años y el tercero, acometió una lucha guerrillera en Bolivia con la anuencia de Fidel Castro, a sabiendas este, de que de allí no saldría con vida, además, de negarle todo apoyo logístico y económico. De manera eufemística: «lo soltó en banda».

d) Raúl Isaías Baduel, un exgeneral del Ejército Bolivariano de Venezuela, arriesgó su vida y carrera, al rescatar al presidente Hugo Rafael Chávez Frías, de la cárcel en la isla La Orchila, después de este haber sido objeto de un golpe de Estado en el 2002. Posterior a ello, fue objeto de persecución del propio Hugo Chávez, acusado falsamente de delitos no comprobados, degradado y hecho preso. Falleció en la cárcel tras contraer el covid-19 y no recibir atención adecuada. Su hijo corrió igual suerte al caer preso con el de Cúcuta.

e) Oscar René Vargas, es un sociólogo y escritor de Nicaragua y un exguerrillero sandinista. En el 1967, un comando urbano en el cual estaba José Daniel Ortega Saavedra (El Pedófilo), habían asesinado a sangre fría a un policía en el barrio Mons. Lezcano en Managua. La guardia de Somoza había rodeado y, previamente, había aniquilado a dos de los guerrilleros y faltaban dos más. Fue ahí, que Oscar René y su hermano Gustavo Adolfo, habían sacado en un carro escondido a Daniel Ortega e Iván Turcio frente a las narices de los militares. Lo que sucedió ya en el poder Daniel Ortega, es que ahora su salvador tuvo que irse al exilio en Costa Rica para no caer preso y perder su vida, por criticar el rumbo que tomó la Revolución sandinista.

Quiero, al finalizar, parafrasear una frase de un camaján comunista, oportunista y articulista de este diario, que lleva cuarenta años viviendo en las entrañas del imperio para «destruir al monstruo desde adentro», diciéndoles a los amables lectores, les dejo la palabra.

