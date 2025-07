CUBA: Sale de servicio por una avería principal termoeléctrica

Termoeléctrica Antonio Guiteras

LA HABANA.- La principal termoeléctrica de Cuba, la Antonio Guiteras, salió de servicio por una avería este martes, lo cual tensa aún más la crisis energética en la isla.

Según una escueta nota de la estatal Unión Eléctrica (UNE), ocurrió un salidero en la caldera y el equipo deja de funcionar para reparaciones.

Además, estiman que la reincorporación estará prevista para dentro de cuatro días.

Los comentarios en la publicación, de internautas molestos, no se hicieron esperar.

«Sin palabras, mejor desconecten todo si total ya uno no duerme, no puede guardar alimentos, no puede tener agua. Ya podemos declararnos en la comunidad primitiva», indicó una usuaria.

Ya en el comunicado oficial de la mañana, antes de la salida de dicha termoeléctrica, el panorama era desolador para este martes, con una estimación de déficit de 1992 MW.

La crisis energética se ha agudizado en las últimas semanas, donde ya Cuba está en época de verano.

Incluso, días atrás, se han superado los 2 mil MW de déficit eléctrico.

Como es habitual, los más afectados son los residentes en el centro y oriente de la isla, aunque los apagones ahora ya alcanzan la capital.

Fuente: @ADNCuba

of-am