CUBA: Régimen destierra a la Dama de Blanco Leticia Ramos

Leticia Ramos

LA HABANA.- El régimen cubano negó la entrada al país el lunes a la Dama de Blanco Leticia Ramos Herrería, quien se encontraba en EE. UU. atendiendo problemas de salud.

Según declaró Ramos Herrería a la prensa en Miami, viajaba junto a su madre a la isla y, ya en suelo cubano, las autoridades del régimen no la dejaron ingresar.

«Es injusto que no me dejen entrar a mi propio país, es injusto que te traten como si fueras un animal, que no tienes derecho a nada», inician sus palabras.

La activista explicó que, al principio, las autoridades migratorias cubanas la enviaron a un cuarto y le dijeron que tenía problemas en sus documentos. Ella negó esto, porque de ser así, no le hubieran permitido salir de EE. UU.

Luego se hicieron presentes varios oficiales de la Seguridad del Estado, quienes la amenazaron con ‘sedarla’, sino dejaba de reclamar sus derechos.

La mujer ni siquiera pudo despedirse de su madre, que se encontraba en silla de rueda. Además, la montaron en un avión de regreso a la Florida sin su equipaje.

«Voy a agotar todos los recursos, pero yo voy a regresar a Cuba (…) Me veo en miles de cubanos que han tenido situaciones como la mía. Quien me conoce sabe qué hace días ya me quería regresar y quiero estar en mi país para lo que suceda. Quiero ser parte de ese cambio, de esa libertad».

El movimiento Damas de Blanco publicó el lunes un comunicado condenado esta nueva medida represiva contra una de sus integrantes.

También pidieron a la comunidad internacional solidaridad con la Dama de Blanco, cuyos derechos fueron violentados.

Fuente: ADNCuba

