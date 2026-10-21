Cuba espera gran respaldo de la ONU contra el bloqueo de EEUU

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Ciudad de Panamá, 21 oct.- Cuba espera que el próximo día 28 la Asamblea General de Naciones Unidas apruebe por mayoría la resolución que reclama el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, afirmó hoy el embajador de la isla en Panamá, Orestes Pérez.

En conferencia de prensa en la sede diplomática, el representante de la nación caribeña denunció el recrudecimiento de las medidas coercitivas unilaterales de Washington y las presiones dirigidas a debilitar el respaldo internacional a la iniciativa, presentada por La Habana desde 1992.

Pérez sostuvo que Cuba tiene pleno derecho a llevar nuevamente el tema ante el organismo multilateral, especialmente en un contexto marcado por

nuevas restricciones que, aseguró, afectan directamente a la población y vulneran sus derechos fundamentales.

Además denunció que contenedores con alimentos y medicamentos destinados a la mayor de las Antillas permanecen en Panamá sin ser trasladados a su destino debido a presiones atribuidas al Departamento de Estado estadounidense sobre las navieras.

A preguntas de Prensa Latina, el diplomático manifestó su confianza en que Panamá mantenga la posición favorable al levantamiento del cerco que ha sostenido históricamente en las votaciones de Naciones Unidas.

Según los datos expuestos por Pérez, en 2025 la resolución cubana recibió el respaldo de 125 países, mientras siete votaron en contra y 12 se abstuvieron.

Al respecto, advirtió sobre una campaña para reducir ese apoyo mediante presiones diplomáticas y narrativas que presentan el bloqueo como una medida dirigida exclusivamente contra el Gobierno cubano, cuando sus consecuencias, afirmó, recaen fundamentalmente sobre la población.

En ese sentido, señaló que las restricciones al suministro de combustible repercuten en la generación eléctrica y el bombeo de agua, con consecuencias para el acceso de las familias a ese recurso esencial.

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