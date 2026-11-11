CUBA: Denuncian ante el papa León 939 violaciones libertad

LA HABANA.- Dos organizaciones defensoras de los derechos humanos entregaron al papa León XIV un informe que documenta 939 violaciones a la libertad religiosa en Cuba entre marzo y septiembre de 2026, y solicitaron que la situación de los creyentes en la isla sea visibilizada durante el viaje apostólico del pontífice por América Latina.

La carta fue entregada el 6 de noviembre en la Nunciatura Apostólica en La Habana por Shaliaj Carlos Montoya, en representación del Centro de Denuncias Defensa CD y del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina (OLIRE).

REPRESIÓN CONTRA COMUNIDADES RELIGIOSAS

El informe recoge denuncias de citaciones policiales a líderes religiosos, vigilancia, interferencias en actividades de culto, detenciones arbitrarias y presiones para que creyentes abandonen sus labores religiosas.

Las organizaciones advirtieron que estas prácticas afectan a católicos, evangélicos, ortodoxos y miembros de otras denominaciones.

Juan Carlos Vargas, director ejecutivo de Defensa CD, afirmó que los casos documentados reflejan la situación de personas y comunidades sometidas a represalias por expresar sus creencias.

ANTECEDENTES DE HOSTIGAMIENTO

Las nuevas denuncias se suman a las 873 violaciones a la libertad religiosa documentadas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) durante 2025.

Entre los casos señalados figura la expulsión del sacerdote mexicano José Ramírez, después de que las autoridades cubanas se negaran a renovar su residencia temporal. El religioso había tocado las campanas de la iglesia de La Milagrosa, en La Habana, en solidaridad con vecinos que protestaban por los prolongados apagones.

El OCDH también denunció hostigamiento contra integrantes del Centro de Estudios Convivencia y restricciones a presos políticos para recibir asistencia religiosa.

En su carta, las organizaciones pidieron al papa León XIV que contribuya a visibilizar la situación cubana y defienda el derecho de cada persona a profesar, practicar, cambiar o no tener religión sin temor a represalias.

«Una isla puede quedar fuera de una ruta, pero no debe quedar fuera de la conversación sobre derechos humanos», expresa la misiva.

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