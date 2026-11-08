Cuba denuncia sanciones de EEUU afectan empresas chinas

LA HABANA.– El Gobierno de Cuba denunció el carácter «extraterritorial e ilegal» de las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra dos empresas chinas, a las que Washington acusa de suministrar equipos y componentes militares al país caribeño.

El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, afirmó que las medidas buscan obstaculizar la cooperación estratégica entre China y Cuba y representan una nueva expresión de la política de presión económica estadounidense contra la isla.

En un mensaje publicado el sábado en la red social X, el canciller sostuvo que las sanciones están al margen de las normas que rigen el comercio internacional y persiguen afectar las relaciones económicas y comerciales entre ambos países.

EMPRESAS CHINAS ENTRE LAS SANCIONADAS

Las restricciones anunciadas el jueves por el Gobierno estadounidense incluyen a las compañías China National Electronic Import and Export Company (CEIEC) y Beijing H&C Technologies, señaladas por Washington de suministrar componentes y equipos militares a Cuba a través de la empresa cubana Duna.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, también rechazó las nuevas disposiciones y afirmó que forman parte de una estrategia de presión económica que afecta a empresas extranjeras, compañías estatales y entidades vinculadas con el abastecimiento de bienes esenciales.

CHINA ADVIERTE QUE DEFENDERÁ A SUS EMPRESAS

Por su parte, el Gobierno chino expresó su rechazo a las sanciones y advirtió que adoptará todas las medidas necesarias para proteger los derechos e intereses legítimos de sus compañías.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, cuestionó la aplicación extraterritorial de las disposiciones estadounidenses y defendió que la cooperación entre Pekín y La Habana es abierta y transparente.

El paquete de sanciones también incluye cinco embarcaciones, dos empresas navieras con sedes en Chipre y Panamá, compañías estatales cubanas vinculadas a los sectores electrónico y tecnológico, y personas relacionadas con actividades de transporte marítimo de petróleo.

Las medidas se producen en medio del agravamiento de las tensiones entre Washington y La Habana durante 2026.

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