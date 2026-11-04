Cuba critica unilateralismo de EU y reitera denuncia bloqueo

Madrid, 4 nov.- Cuba criticó hoy el reforzamiento del unilateralismo de Estados Unidos, a la vez que reiteró su denuncia al bloqueo económico acentuado contra la isla caribeña con medidas contrarias al Derecho Internacional.

Al hablar en el segmento ministerial de la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, alertó sobre ‘la injerencia en los asuntos internos de los Estados (…), con marcado carácter extraterritorial y la intimidación, incluso para obstaculizar la cooperación e impedir las legítimas relaciones comerciales entre Estados soberanosâ€Ö.

Durante su intervención recalcó que este año Washington redobló su cerco contra Cuba, ‘incluyendo la imposición de un bloqueo energético, que equivale a un bloqueo naval, y sanciones secundarias que obstaculizan las relaciones económicas y comercialesâ€Ö.

‘Todas estas medidas causan sufrimiento a nuestro pueblo, constituyen un acto de castigo colectivo, son violatorias del Derecho Internacional y son lesivas al acervo de nuestra Comunidad’, sentenció el ministro cubano de Exteriores.

AGRADECE A PAISES IBEROAMERICANOS

Aprovechó asimismo para agradecer a los países iberoamericanos ‘que votaron a favor de la aprobación’ de la resolución que pide poner fin al bloqueo a Cuba, presentada la semana anterior en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Es una frase muy española, aunque no cervantina, que dice: «Ladran, Sancho, señal de que cabalgamos», al matizar el espaldarazo por amplía mayoría a la mayor de las Antillas en la ONU.

El diplomático alabó el papel de la Conferencia Iberoamericana en su capacidad de reunir «a nuestros 22 países desde su cultura común y rica diversidad, para cooperar sobre la base del respeto y beneficio mutuos y avanzar hacia la consecución de objetivos compartidos».

Se refirió al contexto global, que inevitablemente tiene impacto en el espacio iberoamericano, marcado por el reforzamiento del unilateralismo por parte de la mayor potencia militar del planeta; la imposible imposición de la paz mediante la fuerza, entre otros temas.

«Los países iberoamericanos hemos demostrado que es posible alcanzar resultados tangibles en temas prioritarios como la seguridad alimentaria, la transformación digital, la reducción del riesgo de desastre, la educación y el enfrentamiento al cambio climático», anotó Rodríguez Parrilla.

De otro lado, expresó su reconocimiento a España por los notables resultados alcanzados y su liderazgo al frente de la comunidad, así como a la Secretaría General Iberoamericana, y destacó el compromiso de Cuba en el empeño de construir un orden internacional más justo y sostenible.

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