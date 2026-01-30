Cuba califica de fascista nueva medida de EE.UU. en su contra
La Habana, 30 enero 2026 (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este viernes que la nueva medida de EE.UU. de imponer aranceles a todo país que venda o suministre petróleo a la isla «evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla».
«Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales», sostuvo.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó el jueves una orden ejecutiva que establece que EE.UU. podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, indicando que la isla «constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU.».
Al respecto, Díaz-Canel aseguró que «bajo un pretexto mendaz y vacío de argumentos, vendido por quienes hacen política y se enriquecen a costa del sufrimiento de nuestro pueblo, el presidente Trump pretende asfixiar la economía cubana imponiendo aranceles a países que soberanamente comercien petróleo con Cuba».
«¿Acaso no decían el secretario de Estado y sus arlequines que el bloqueo no existía? ¿Dónde están los que aburren con sus falsas historias de que es un simple embargo en el comercio bilateral?», cuestionó el presidente cubano en redes sociales.
En tanto, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, condenó el jueves «en los términos más firmes» lo que consideró como «la nueva escalada de EE.UU. contra Cuba».«Ahora se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a nuestro país», escribió en redes sociales.
Rodríguez añadió que «EE.UU recurre también al chantaje y la coerción para tratar de que otros países se sumen a su universalmente condenada política de bloqueo contra Cuba, a los que, de negarse, amenaza con la imposición de arbitrarios y abusivos aranceles, en violación de todas las normas del libre comercio».
Cuba precisa del orden de 110.000 barriles de petróleo diarios, según distintas estimaciones y a falta de datos oficiales. De esta cantidad, en torno a 40.000 provienen de su producción nacional de crudo, con lo que aproximadamente dos tercios deben ser importados.
Proveedores
Su principal proveedor histórico era Venezuela, que en 2025 le suministró unos 27.000 barriles diarios, según el sistema de seguimiento de Reuters. Esto acabó con la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.
Luego estaba México, con entre 6.000 y 12.000 barriles diarios el año pasado, según distintas fuentes que EFE no puede verificar de forma independiente. Washington había ido incrementando su presión sobre este país en las últimas semanas.
Rusia, por su parte, envió a Cuba el año pasado unos 6.000 barriles diarios, según el Instituto de Energía de la Universidad de Texas.
Afrontará «grave crisis» en 6 u 8 semanas si no recibe más combustible
Cuba va a afrontar una «grave crisis» en un plazo de seis u ocho semanas si no recibe más petróleo o combustibles, según ha dicho este viernes a EFE el experto cubano Jorge Piñón, especialista del Instituto de Energía de la Universidad de Texas.
El analista, dedicado a la situación energética de Cuba, asegura que es «muy difícil de cuantificar» el punto de quiebra del país a raíz del asedio energético estadounidense porque todo cálculo se basa en estimaciones a falta de datos oficiales, pero apunta que la situación es crítica.
México advierte de una «crisis humanitaria de gran alcance»
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su Gobierno buscará “distintas alternativas” para apoyar al pueblo cubano, tras la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, y advirtió que esta medida podría «desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance» en la isla.
“México buscará distintas alternativas, evidentemente en la defensa también de México, obviamente, para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano que atraviesa un momento difícil en línea con lo que ha sido históricamente nuestra tradición de solidaridad y respeto internacional”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina desde la ciudad de Tijuana, fronteriza con EE.UU..
Sheinbaum advirtió, además, que estos aranceles anunciados por el presidente estadounidense, Donald Trump, podrían «desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente a hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano”.
Ante este escenario, la presidenta mexicana instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a entablar contacto inmediato con el Gobierno estadounidense, con el objetivo de conocer con precisión los alcances del decreto publicado por Trump.
Pero la pregunta que mucho nos hacemos es porque si Rusia y China con tan buenos aliados de cuba porque no inundan a cuba de petróleo y de ayuda de alimentos porque no hacen nada si son tan codependiente, con con cuba no ayudan a ese pueblo..pero tampoco le dieron la mano a Venezuela. Pero si le. Vendieron armas osoleta cartucho de misiles vacío radares que no servía.y dique son amigos..
LLLEEETRIIINAAAAAA!!! SAUL!!!! TAPADOR!!!!!…EL SOL NO SE OCULTA CON CIRCO MEDIATICO: ‘Chicas de Calendario’: Nuevos archivos del caso Epstein mencionan inquietantes acusaciones de menores contra Trump
Justicia de EE.UU. aclara filtraciones del caso Epstein que comprometen a Trump
Según los documentos, el mandatario habría organizado fiestas en su mansión Mar-a-Lago, donde Epstein le proporcionaba chicas para subastarlas.
¿Qué se dice? Entre otras cuestiones, en los archivos se acusa a Trump de haber organizado reuniones en su mansión en Mar-a-Lago, en Florida. Ahí, Epstein le proporcionaba chicas al magnate estadounidense para subastarlas; también, se le señala de someter a las menores a pruebas de «estrechez». «Medía la vulva y la vagina de las niñas introduciendo un dedo y las calificaba según su estrechez», se lee en el archivo recién revelado. En el escrito también se menciona: «Nos llevaron a unas habitaciones y nos obligaron a practicar sexo oral a Donald J. Trump. Nos obligaron a permitir que nos… Leer mas »
Y qué de 🇺🇦Ucrania?aunque su problema es de hace 12 AÑOS , Y POR ASUNTO DE INVASION Y POSESIÓN DE TERRITORIO , PERO LO DE CUBA ES UN ABUSO DE 67 AÑOS A SU PROPIO PUEBLO , QUE AL PRINCIPIO SE LO CREYÓ , YA QUE FUE ENGAÑADO , PERO YA HOY LA COSA TA FEA , SOLO HAY HAMBRUNA, ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, PRECARIEDADES INFINITAS , Y FALTA DE COJONES DE LOS HOMBRES CUBANOS . TIREN PA’ LANTE QUE AYUDA MILITAR Y DINERO HAY : APROVECHEN A TRUMP , EL ÚNICO …
…PRESIDENTE ,DESPUÉS DE 12, SUCESIVOS PRESIDENTES 🇺🇸NORTEAMERICANOS, QUE ESTÁ HABLANDO EN SERIO .
Oigan quien habla de fascista.
Bueno, los USA parecen que van en serio en contra de Cuba. Ya es tiempo de que se larguen esos terroristas del gobierno cubano. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, y ya van 66 años, ya esta bueno de tanta maldad contra ese pobre pueblo.
A MI NO ME IMPORTA QUE SEA ESA MEDIDA! PUEDE SER GENOCIDA, CRIMEN DE LESA HUMANIDAD, ATAQUE DE ARMAS NUCLEARES NO ME IMPORTA!!! MIENTRAS ESA MALD.ITA ASQUEROSA DICTADURA CAIGA APOYO CADA MEDIDA EN CONTRA DE USTEDES BOLSA DE ASQUEROSOS!!!! PATRIA Y VIDA!!
Devuélvanle Cuba a los cubanos. Elecciones libres y democráticas, y que el pueblo elija libremente y sin temor a consecuencias.
la palabra mas comun… en el esclavismo… es de lo que mas, ellos… se caracterizan: el facismo… donde, su significado… le sirve como la… una al dedo, porque… e’sta, se define, como… ‘movimiento politico y social… de caracter totalitario…’ ademas, ‘actitud autoritaria y antidemocratica…’… y los fariseos… comunistas, es de… la palabra que… mas abunda… en su jerga de ataque… a quienes, ni cerca… se asemejan… a
…dicha accion… y esta cupula del… cubanismo… que todo el tiempo han…. vivido masacrando… a su pueblo y parasitando… a otras naciones… no es facismo… que ejecutan… contra su pueblo… y entonces, cua’l es el facista… segun el significado… de e’sta?…
Y MADURO SIGUE PRESO CON VENEZUELA LIBRE Y HACIENDO NEGOCIOS MILLONARIOS DE PETROLEO EN LUGAR DE REGALARSELO A ESOS GARRAPATAS DEL PCC EN CUBA!!! MUERTE A LA DICTADURA! PATRIA Y VIDA!!!!