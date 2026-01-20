Cuba activa el Estado de Guerra en medio de la tensión con EU
LA HABANA.- El Consejo de Defensa Nacional de Cuba aprobó los planes y medidas necesarios para dar paso al Estado de Guerra, informaron medios estatales, en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos tras los recientes ataques de Washington a Venezuela que culminaron con la captura de Nicolás Maduro.
De acuerdo con la prensa oficial, las disposiciones —cuyos detalles no fueron divulgados— se sustentan en el concepto de la “Guerra de todo el pueblo”, una doctrina impulsada en la década de 1980 por el entonces mandatario Fidel Castro.
Esta estrategia contempla la movilización general de la población para enfrentar una eventual agresión externa.
Los planes fueron aprobados el sábado durante una reunión del Consejo de Defensa Nacional, órgano que asume el control del país en situaciones de emergencia, desastres naturales o conflictos armados.
Según los reportes oficiales, la sesión se celebró “en cumplimiento de las actividades previstas para el Día de la Defensa”, con el objetivo de fortalecer la preparación y la cohesión de los órganos de dirección y del personal.
Los medios estatales también señalaron que el expresidente Raúl Castro, de 94 años, siguió de cerca el desarrollo del encuentro y lo calificó como “una buena y eficiente reunión”.
El mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, preside asimismo el Consejo de Defensa Nacional.
Este fue el segundo sábado consecutivo dedicado a actividades de defensa en la isla desde la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero.
Los ejercicios han incluido ensayos de emboscadas, entrenamientos para la instalación de minas, medidas de protección a la población y clases combinadas en áreas como sanidad militar, defensa frente a armas de exterminio en masa, manejo del fusil AKM y técnicas de enmascaramiento, según la prensa estatal.
La escalada ocurre tras el ataque estadounidense en Caracas, en el que murieron 32 militares cubanos. Sus restos fueron repatriados el jueves a la isla y recibieron homenajes póstumos.
Durante uno de los actos de tributo, Díaz-Canel afirmó que “no hay rendición ni claudicación posible” ante un eventual ataque de Estados Unidos y subrayó que Cuba no hará concesiones políticas en un eventual diálogo bilateral.
En esas ceremonias, el mandatario vistió el uniforme verde olivo como jefe del Consejo de Defensa Nacional, una indumentaria reservada por la legislación cubana para estados de guerra, emergencia o movilización general.
Si Estados Unidos invade Cuba
el pueblo se va a lazar a las calles
en apoyo incondicional a Trump.
o va a existir un pueblo
feliz con el hambre?
con la represión?
con el miedo?
con la miseria?
mientras tanto los de la cúpula
viven muy bien.
y los sacrificios solo para el pueblo.
CUANDO ERES IGNORANTE FIRMAS TU SENTENCIA DE MUERTE SIN SIQUIERA SABERLO .
TODOS LOS COMUNISTAS SON IGUALES BOCONES Y GUAPETONES PERO CUANDO VEN LA VERDAD A LLORAR Y CORRER ASI LES VAS A PASAR A LOS HOMOXESUALES RAULITA CASTRO Y A SU ESPOSO DIAZ CANELA ROJA
Pero si se creen tan «fuertes» para hacerle frente al ejercito americano, cómo es que no son lo suficientemente fuertes para darle libertad al pueblo cubano
El Final del Comunismo en cuba esta verca.
movilización general de la población para enfrentar una eventual agresión externa
USAR AL PUEBLO COMO CARNE DE CAÑON, BUENOS COBARDES.
NO TE PREOCUPES CANEL, QUE PASARÀ IGUAL QUE MADURO. TE ACONSEJO, QUE NO TE METAS EN UN BUNKER, POR QUE SALDRÀS EN FUNDA NEGRA.
ESTUVE HACIENDO UNA REFLEXION SOBRE LOS CUBANOS QUE APOYAN AL NARCODESGOBIERNOCOUNISTA/SOCIALISTA DE CUBA (OjO) no me me estoy refiriéndo al noble pueblo cubano quien sufre las inclemencias de esos MALDITOS SEPULCROS BLANQUEADOS QUE LO HAN OPRIMIDO POR MÁS DE 60 AÑOS y es que el mal comió no piensa que son esos cubanos a quienes les han lavado el cerebro POR QUIENES SI COMEN Y BUENO Y QUIENES LO DEFIENDEN SON LOS MENOS QUE LES IMPORTAN…WOW
Sl pueblo lo obligan
Alguien ha visto a los cuponeros referirse a los asesinatos que las autoridades están llevando a cobo en Minnesota? Verdad que no? Había echado de menos sus opiniones; es que ellos son fieles defensores de la libertad y la democracia, pero solo en algunos países. De nuevo se están rompiendo craneos, piernas y brazos en ciudades de Estados Unidos.
A, Cuba no es tiempo de guerra, es tiempo de libertad , libertad para todos los presos impedido por no pensar como Los del gobiernos, Los cubanos quieren ser libre de esa opresion , dejense de pallasos,
Se dice que el presidente se cago en frente de todos porque esta muy nervioso….. Este fin de semana entran los marines a cuba a transportar hacia USA al presidente de ese pais. Tnego todos los detalles y nunca fallo. he dicho
Si Rusia es tan fuerte porque no ayuda a sus pueblos amigos como Cuba/nicaragua que su economía es un desastre ese sistema no funciona
LAS MEJORES ECONOMIAS DEL MUNDO SON LAS OMUNISTAS, SI PERO SOLO PARA LOS DICTADORES QUE SE ROBAN TODO EL DINERO Y VIVEN LA BUENA VIDA MIENTRAS EL PUEBLO SE MUERE DE HAMBRE
están como el pleito… que mientras más… aguajes hay… se creen que ganarían… un país, que el mismo… pueblo quiere salir… de ese tollo… que solo lo mantiene… bajo el yugo… de la represión… y el hambre… es su marca país…
Es verdad que el mal comió no piensa, oye esa vaina.
ESA GUERRA VAS A DURAR MENOS QUE LA DE PANAMA CUALES ARMA VAN A USAR ESTO COMUNISTA FUSTRADO ESPERO VERLO AL LADO DE MADURO TRUMP NO ES BIDEN
Càspita, Cuba ha caìdo en una situaciòn de DELIRIUM TREMENS y se creen que todavìa existen!!!
Que payasos. Le quitaron a Maduro de las manos sin darse cuenta, y hablando de Guerra.
Que perdonen los cubanos pero ellos no tienen capacidad para pelear ni con Haití están en las mismas condiciones y digos más si Haití se pone las pilas puede estar bien como cualquier país cuba no ese país es el más atrasado del planeta tierra
Lo que tienen que activar es la guerra contra el hambre , la miseria y la dictadura !!!!! Si siguen como van se comerán unos a otros !!!
¡Wao, Mesa ocho, qué respuesta tan adecuada, la comparto!
ASI MISMO ES Y EN ESTE CHAT APARECEN UNOS LACAYOS COMUNISTAS DEFENDIENDO ESE RÉGIMEN CRIMINAL QUE SABE QUE NO TIENE SALIDA Y PREFIEREN SEGUIR MATANDO A SU PUEBLO PORQUE NO AMAN A LA PATRIA SON PSICÓPATAS QUE SOLO AMAN SU EGO, OIR SU VOZ EN LA RADIO, TV Y SU PROTAGONISMO ESTA POR ENCIMA DEL DOLOR DE SU GENTE
……………………….A cuba si seria una buena idea eliminar totalmente el regimen de rais que ese Pais comiense a progresar a levantarse por fin. Luego Nicaragua.
Con esa riqueza que tiene cuba puede pelear contra el mundo entero, give me a break
CUAL RIQUEZA SIGUN TU
EL ENEMIGO NO ESTA FUERA DE CUBA EL ENEMIGO ES EL PUEBLO CUBANO QUE SE JARTO DE SU REGIMEN ,YA LOS SUEÑOS DE REVOLUCIONARIOS NO CONMUEVEN A NADIE ES TIEMPO QUE EN CUBA LAS OVEJAS SE CONVIERTAN EN LEONES
100% DE ACUERDO, EXCELENTE OPINIÓN, ES TIEMPO QUE E PUEBLO DE CUBA SE EMPODERE Y NO SOLO APLASTE A ESOS COMUNISTAS CRIMINALES Y QUE LUEGO ILEGALIZEN EL COMUNISMO O CUALQUIER COSA QUE SE ASEMEJE A SOCIALISMO DEL SIGLO 21