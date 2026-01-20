Cuba activa el Estado de Guerra en medio de la tensión con EU

LA HABANA.- El Consejo de Defensa Nacional de Cuba aprobó los planes y medidas necesarios para dar paso al Estado de Guerra, informaron medios estatales, en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos tras los recientes ataques de Washington a Venezuela que culminaron con la captura de Nicolás Maduro.

De acuerdo con la prensa oficial, las disposiciones —cuyos detalles no fueron divulgados— se sustentan en el concepto de la “Guerra de todo el pueblo”, una doctrina impulsada en la década de 1980 por el entonces mandatario Fidel Castro.

Esta estrategia contempla la movilización general de la población para enfrentar una eventual agresión externa.

Los planes fueron aprobados el sábado durante una reunión del Consejo de Defensa Nacional, órgano que asume el control del país en situaciones de emergencia, desastres naturales o conflictos armados.

Según los reportes oficiales, la sesión se celebró “en cumplimiento de las actividades previstas para el Día de la Defensa”, con el objetivo de fortalecer la preparación y la cohesión de los órganos de dirección y del personal.

Los medios estatales también señalaron que el expresidente Raúl Castro, de 94 años, siguió de cerca el desarrollo del encuentro y lo calificó como “una buena y eficiente reunión”.

El mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, preside asimismo el Consejo de Defensa Nacional.

Este fue el segundo sábado consecutivo dedicado a actividades de defensa en la isla desde la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero.

Los ejercicios han incluido ensayos de emboscadas, entrenamientos para la instalación de minas, medidas de protección a la población y clases combinadas en áreas como sanidad militar, defensa frente a armas de exterminio en masa, manejo del fusil AKM y técnicas de enmascaramiento, según la prensa estatal.

La escalada ocurre tras el ataque estadounidense en Caracas, en el que murieron 32 militares cubanos. Sus restos fueron repatriados el jueves a la isla y recibieron homenajes póstumos.

Durante uno de los actos de tributo, Díaz-Canel afirmó que “no hay rendición ni claudicación posible” ante un eventual ataque de Estados Unidos y subrayó que Cuba no hará concesiones políticas en un eventual diálogo bilateral.

En esas ceremonias, el mandatario vistió el uniforme verde olivo como jefe del Consejo de Defensa Nacional, una indumentaria reservada por la legislación cubana para estados de guerra, emergencia o movilización general.