Cuba aclara no alberga bases militares ni apoya el terrorismo
LA HABANA, 2 Feb. – El Gobierno de Cuba reafirmó este domingo su «compromiso de cooperar con» las autoridades de Estados Unidos así como de otros países en aras de «fortalecer la seguridad regional e internacional».
En un comunicado de su Ministerio de Relaciones Exteriores, negó categóricamente acusaciones vertidas por la Administración de Donald Trump sobre el apoyo o financiación del gobierno cubano a organizaciones terroristas o que la isla albergue bases militares de otros países-
«Cuba declara categóricamente que no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas. Nuestro país mantiene una política de tolerancia cero frente a la financiación del terrorismo y el lavado de dinero, y está comprometido con la prevención, detección y enfrentamiento de actividades financieras ilícitas, en consonancia con los estándares internacionales», ha señalado.
Agrega que tampoco ha apoyado ninguna actividad hostil contra Estados Unidos ni permitirá que su territorio se utilice contra otra nación».
COMPROMISO DE COOPERAR
La diplomacia cubana ha asegurado en este sentido su disposición a «reactivar y ampliar la cooperación bilateral con Estados Unidos para hacer frente a amenazas transnacionales compartidas», citando la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, la prevención del blanqueo de capitales, la trata de personas y cuestiones de ciberseguridad, si bien ha incidido en que no renunciará «jamás a la defensa de su soberanía y la independencia».
«Cuba propone renovar la cooperación técnica con Estados Unidos (…) y continuará fortaleciendo su marco jurídico para respaldar estos esfuerzos, consciente de que cuando ha existido voluntad de las partes, se ha podido avanzar en estos frentes», ha declarado el Ministerio dirigido por Bruno Rodríguez.
Tras resaltar que ambos pueblos «se benefician del compromiso constructivo, la cooperación conforme a la ley y la coexistencia pacífica», reafirmó su disposición a mantener «un diálogo respetuoso y recíproco, orientado a resultados tangibles con el Gobierno de Estados Unidos, basado en el interés mutuo y el Derecho Internacional».
(Con información de EUROPA PRESS)
Trump te aconsejo que deje de joder tanto a otros paises, no te lleves de la mafia ****sa de La Florida, esos elementos no viven ni van a vivir en Cuba, jamas. Asi que no le hagas caso a esos delincuentes. Dale un boche a Narco Rubio para que no te vuelva a hablar de ese tema, la gente votó por ti, no por ningun mequetrefe lleno de odio y amargura contra Cuba.
la involucion debe de dejar que el progreso llegue a cuba , este pais se congelo en el tiempo con esta porqueria de locura dizque comunista, no se ha hecho nada en construccion,vehiculos antiguos y viviendo el pueblo en la epoca medieval, que pena.acusan el bloqueo pero tienen comercio con china,rusia y mas de 20 paises ,es que el comunismo no funciona solo se mantiene con represion y control.
El Gobierno de Cuba está mintiendo, ya que alberga la Base Naval de Guantánamo.
Guantánamo es territorio de EE.UU., desde el 1880
Cuba ha sido victima del terrible bloqueo impuesto de manera tirantica y dictatorial por el gendarme del mundo, por grupos perversos y mafiosos que desfalcaron el pais durante los pesimos gobiernos Carlos Prio y la dictadura de Fulgencio Batista. Entonces esos grupos pretendían que la Revolución le dejara tranquilas sus fechorias y mafias, crimenes y robo