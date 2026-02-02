Cuba aclara no alberga bases militares ni apoya el terrorismo

LA HABANA, 2 Feb. – El Gobierno de Cuba reafirmó este domingo su «compromiso de cooperar con» las autoridades de Estados Unidos así como de otros países en aras de «fortalecer la seguridad regional e internacional».

En un comunicado de su Ministerio de Relaciones Exteriores, negó categóricamente acusaciones vertidas por la Administración de Donald Trump sobre el apoyo o financiación del gobierno cubano a organizaciones terroristas o que la isla albergue bases militares de otros países-

«Cuba declara categóricamente que no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas. Nuestro país mantiene una política de tolerancia cero frente a la financiación del terrorismo y el lavado de dinero, y está comprometido con la prevención, detección y enfrentamiento de actividades financieras ilícitas, en consonancia con los estándares internacionales», ha señalado.

Agrega que tampoco ha apoyado ninguna actividad hostil contra Estados Unidos ni permitirá que su territorio se utilice contra otra nación».

COMPROMISO DE COOPERAR

La diplomacia cubana ha asegurado en este sentido su disposición a «reactivar y ampliar la cooperación bilateral con Estados Unidos para hacer frente a amenazas transnacionales compartidas», citando la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, la prevención del blanqueo de capitales, la trata de personas y cuestiones de ciberseguridad, si bien ha incidido en que no renunciará «jamás a la defensa de su soberanía y la independencia».

«Cuba propone renovar la cooperación técnica con Estados Unidos (…) y continuará fortaleciendo su marco jurídico para respaldar estos esfuerzos, consciente de que cuando ha existido voluntad de las partes, se ha podido avanzar en estos frentes», ha declarado el Ministerio dirigido por Bruno Rodríguez.

Tras resaltar que ambos pueblos «se benefician del compromiso constructivo, la cooperación conforme a la ley y la coexistencia pacífica», reafirmó su disposición a mantener «un diálogo respetuoso y recíproco, orientado a resultados tangibles con el Gobierno de Estados Unidos, basado en el interés mutuo y el Derecho Internacional».

(Con información de EUROPA PRESS)

