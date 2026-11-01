Cuatro muertos y dos heridos dejan ataques Ucrania a Rusia

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MOSCU.- Al menos cuatro personas murieron y otras dos resultaron heridas en una serie de ataques con drones atribuidos a las Fuerzas Armadas de Ucrania contra objetivos civiles en la autoproclamada República Popular de Lugansk, territorio anexionado por Rusia, según informaron las autoridades locales.

Uno de los ataques ocurrió en la localidad de Belovodsk, donde un dron impactó contra un autobús que trasladaba a trabajadores de una planta industrial al finalizar su jornada laboral. El impacto provocó la muerte de un hombre y dejó heridas a dos mujeres, de acuerdo con el comunicado difundido por el líder de la administración regional, Leonid Pasechnik.

Pasechnik trasladó sus condolencias a los familiares de la víctima mortal y deseó una pronta recuperación a las heridas.

ATAQUES CONTRA VEHÍCULOS PARTICULARES

Asimismo, un vehículo particular fue alcanzado por otro dispositivo aéreo no tripulado en una carretera comarcal. En ese incidente fallecieron un hombre y una mujer que viajaban en su interior.

Un ataque similar contra un automóvil civil se saldó con la muerte de un hombre en la localidad de Razdolnoye, en el distrito de Starobelsk.

ATAQUES A INFRAESTRUCTURA CIVIL

El dirigente regional denunció además ataques contra vehículos e infraestructuras municipales y civiles en otros puntos de Lugansk y señaló que el Comité de Investigación de Rusia en la región recopiló pruebas sobre estos incidentes.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia comunicó la «interceptación y destrucción» de 235 drones ucranianos de ala fija durante la noche en distintos puntos del país, incluido Moscú.

jt-am