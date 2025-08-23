Cuatro muertes maternas y 30 infantiles en la RD en siete días

Santo Domingo, 23 ago.- El Ministerio dominicano de Salud Pública reportó hoy 30 muertes infantiles en la semana del 10 al 15 de agosto, lo que eleva a mil 73 el total de decesos registrados en lo que va de año.

Precisó en su boletín epidemiológico correspondiente a la semana 32 que la cifra total representa una disminución del 21 por ciento respecto a similar periodo de 2024, cuando se contabilizaron mil 360 niños fallecidos.

Refirió, además, que en la semana 32 se registraron cuatro muertes maternas, lo que eleva a 100 los casos en lo que va de año.

Puntualizó que el 52 por ciento de las mujeres eran dominicanas y el 48 por ciento haitianas.

A pesar de la alta cifra, la tasa de mortalidad materna muestra una reducción de 7.0 por ciento en comparación con igual lapso de 2024, según datos de la Dirección General de Epidemiología.

Disminuir al mínimo la tasa de mortalidad materna e infantil continúa siendo un reto para las autoridades dominicanas.

Salud asegura que refuerza las acciones de prevención y monitoreo para reducir los principales factores de riesgo que inciden en los decesos, pero las cifras – aunque más bajas- son preocupantes en un país que busca, según palabras del presidente Luis Abinader, a convertirse en una nación «plenamente desarrollada» para el año 2036.

Aunque no lo precisa, la muerte infantil se refiere al deceso de niños menores de cinco años, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Para la OMS es un indicador clave del bienestar de la población infantil. Refleja la calidad de los sistemas de salud, las condiciones socioeconómicas y el acceso a servicios básicos.

of-am