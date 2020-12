Cuatro dominicanos elegidos en el Primer Equipo de la MLB 2020

Manny Machado

NUEVA YORK.- Aunque la temporada del 2020, abreviada debido a la pandemia del COVID-19, fue la primera desde la Segunda Guerra Mundial en la que no hubo Juego de Estrellas en las Grandes Ligas, el Equipo Todo-MLB asegura que las campañas individuales más destacadas sean reconocidas.

Como en el 2019, el Equipo Todo MLB se dividió entre un primer y segundo equipo, cada uno con un receptor, inicialista, intermedista, antesalista, torpedero y bateador designado, junto a tres jardineros, cinco abridores y dos relevistas.

El proceso de selección, que incluyó a un estelar grupo de nominados, inició en noviembre, con el 50% de los votos por parte de los aficionados y 50% de un panel de expertos. Los fanáticos pudieron votar una vez cada 24 horas hasta las 2 p.m. del 13 de noviembre.

PRIMER EQUIPO

C: Salvador Pérez, Reales; 1B: Freddie Freeman, Bravos; 2B: DJ LeMahieu, Yankees; SS: Fernando Tatis Jr., Padres; 3B: Manny Machado, Padres; OF: Mookie Betts, Dodgers; OF: Mike Trout, Angelinos; OF: Juan Soto, Nacionales; BD: Marcell Ozuna, Bravos; LA: Shane Bieber, Indios; LA: Trevor Bauer, Rojos; LA: Yu Darvish, Cachorros; LA: Max Fried, Bravos; LA: Jacob deGrom, Mets; LR: Liam Hendriks, Atléticos; LR: Nick Anderson, Rays.

SEGUNDO EQUIPO

C: J.T. Realmuto, Filis; 1B: José Abreu, White Sox; 2B: Brandon Lowe, Rays; SS: Corey Seager, Dodgers; 3B: José Ramírez, Indios; OF: Ronald Acuña Jr., Bravos; OF: Mike Yastrzemski, Gigantes; OF: Michael Conforto, Mets; BD: Nelson Cruz, Twins; LA: Dinelson Lamet, Padres; LA: Gerrit Cole, Yankees; LA: Clayton Kershaw, Dodgers; LA: Kenta Maeda, Twins; LA: Hyun Jin Ryu, Azulejos; LR: Brad Hand, Indios; LR: Devin Williams, Cerveceros.

CATCHER

Salvador Pérez (Reales)

Luego de perderse todo el 2019 por una cirugía Tommy John, el venezolano Pérez se destacó en el 2020 con un OPS de .986.

PRIMERA BASE

Freddie Freeman (Bravos)

Pese a un difícil episodio de COVID-19 a principios del campamento de verano, Freeman fue reconocido como JMV del a Liga Nacional al dejar línea de .341/.462/.640 y encabezar las Grandes Ligas con 37 extrabases.

SEGUNDA BASE

DJ LeMahieu (Yankees)

Con promedio de .364, LeMahieu se convirtió en el primer jugar en la historia moderna que gana un título de bateo en ambas ligas. (Fue campeón de bateo en el 2016 con los Rockies.)

SHORTSTOP

Fernando Tatis Jr. (Padres)

Si la emoción fuse una estadística, el dominicano Tatis Jr. probablemente habría liderado a la liga. Encabezó a todos los shortstops en jonrones (17), empujadas (45) y anotadas (50). Y con apenas 21 años.

TERCERA BASE

Manny Machado (Padres)

En su segunda campana en San Diego, Machado jugó como el estelar que esperaba que fuera cuando firmó. Tuvo línea de 304/.370/.580 slash y terminó en el tercer lugar en la votación para el JMV de la Nacional.

OUTFIELD

Mookie Betts (Dodgers)

No hubo período de adaptación. Betts llegó a L.A. y tuvo una de sus mejores temporadas, con un OPS de .927, 10 robos de base y terminó en el segundo lugar del JMV, con la meta cumplida de haber ganado la Serie Mundial.

Juan José Soto (Nacionales)

Aunque el dominicano disputó apenas 47 juegos debido a que arrojó positivo por COVID-19 justo antes de que arrancara la temporada regular, Soto encabezó la Liga Nacional con promedio de .351 y las Grandes Ligas con OPS de 1.185 a sus 21 años.

Mike Trout (Angelinos)

Cuando terminar en el quinto lugar de la votación al JMV es una decepción, es que has tenido una tremenda carrera. Trout dejó .993 de OPS, 17 jonrones y 46 empujadas y ganó el Bate de Plata. Se une a LeMahieu como los únicos peloteros de posición en ser parte del primer Equipo Todo-MLB dos años seguidos.

BATEADOR DESIGNADO

Marcell Ozuna (Bravos)

Que la L.N. adoptara en el 2020 la regla del BD benefició al dominicano Ozuna y a los Bravos de gran forma. Dejó una línea de .338/.431/.636 con 18 jonrones y 56 empujadas.

ABRIDORES

Trevor Bauer (Rojos)

Una de las grandes personalidades del béisbol, Bauer tuvo su mejor temporada, liderando a la L.N. con 1.73 de EFE y 0.795 de WHIP para ganar el Cy Young antes de la agencia libre.

Shane Bieber (Indios)

El ganador unánime del Cy Young de la L.A. no podía faltar aquí. Lideró a las Mayores con 1.63 de EFE, 122 ponches y 281 de EFE+.

Yu Darvish (Cachorros)

Darvish salió victorioso en ocho de sus 12 aperturas, en las que dejó 2.01 de EFE y 2.23 de FIP para liderar al Viejo Circuito en su mejor campaña en Chicago.

Jacob deGrom (Mets)

Aunque no pudo llevarse su tercer Cy Young seguido, deGrom fue el único pitcher en ser nombrado para el Equipo Todo-MLB por segundo año seguido. Su efectividad de 2.38, 104 ponches y 0.956 de WHIP lo pusieron otra vez en la cúspide.

Max Fried (Bravos)

Mientras el resto de la rotación de los Bravos trastabillaba a su lado, Fried, de 26 años, dejó 7-0 con 2.25 de EFE y 1.089 de WHIP en 56 innings.

RELEVISTAS

Nick Anderson (Rays)

Su relevo a Blake Snell en el Juego 6 de la Serie Mundial sigue fresco en la memoria, pero los votantes hicieron bien al no olvidad su efectividad de 0.55 y WHIP de 0.49 en 16.1 entradas en la temporada regular.

Liam Hendriks (Atléticos)

El hombre conocido como “Hercu-Liam” no pudo replicar sus impresionantes números del 2019; los mejoró- Hendricks tuvo efectividad de 1.78 con un WHIP de 0.671, índice de 12.33 ponches por cada boleto y 14 salvamentos en 24 presentaciones.

