Cuarenta organizaciones buscan el reconocimiento de la JCE

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SANTO DOMINGO.— Un total de 40 organizaciones políticas, entre partidos nacionales y movimientos locales, han solicitado reconocimiento ante la Junta Central Electoral (JCE) para participar en las elecciones de 2028, según datos publicados por el periódico elCaribe.

De las solicitudes registradas hasta julio de 2026, 29 corresponden a partidos políticos y 11 a movimientos municipales. Actualmente, el sistema electoral dominicano cuenta con 34 partidos reconocidos y diez movimientos accidentales.

Entre las organizaciones que buscan autorización figura Avancemos, del exdirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Carlos Amarante Baret. También solicitaron reconocimiento el Partido Comunitario Dominicano, el Partido Conciencia Democrática Nacional, el Partido de la Dignidad Dominicana, el Partido Mayoría, el Partido Nuevo Rumbo y el Partido Fuerza de la Revolución, entre otras agrupaciones.

En el ámbito municipal figuran Generación Collado GS28, el Frente Unido Francomacorisano, el Movimiento Político Arcoíris y el Movimiento Nueva Política.

El empresario de medios digitales Santiago Matías, conocido como Alofoke, anunció el 11 de agosto que depositó una solicitud para iniciar el proceso de reconocimiento de su organización, denominada Dominicanos Primero. Esta iniciativa no figura entre las 40 solicitudes contabilizadas hasta julio.

El pleno de la JCE aún no ha conocido los expedientes, que permanecen bajo evaluación de la Dirección de Partidos Políticos.

El organismo electoral recordó el 26 de agosto que la creación y el reconocimiento de partidos, agrupaciones y movimientos requieren cumplir las disposiciones establecidas en la Ley 33-18.

dh/am