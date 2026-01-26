¿Cuántas veces se puede comer huevo a la semana?

El huevo de gallina es uno de los alimentos más consumidos en la República Dominicana y el mundo. Sin embargo, a lo largo de los años han existido algunas creencias que se intentarán aclarar en las próximas líneas.

En primer lugar se debe decir que, dentro de la cáscara, el huevo es esencialmente una emulsión de agua, proteínas y grasas que se encuentran distribuidas de dos formas: la clara y la yema. Esto significa que el agua, las proteínas y las grasas se ven unidas tanto en la clara como en la yema. No obstante, la clara es agua con un poco de grasa dispersa, y la yema es más grasa que agua.

La composición química nutricional del huevo es muy conocida y fácil de encontrar en la literatura popular y científica. Por tal razón, aquí se prefiere dejar claro que, el huevo se debe comer preferiblemente cocinado y no crudo.

El huevo crudo contiene una proteína en la clara que impide la correcta absorción de algunas vitaminas que contiene el mismo. Por tanto, cocinarlo asegura que esta proteína líquida se vuelva sólida liberando nutrientes activos que serán más fácilmente asimilables por el cuerpo.

Además, el huevo crudo aumenta la posibilidad de sufrir infecciones gastrointestinales causadas por microbios.

¿Cómo cocinar los huevos?

Por las razones anteriores se reitera que la cocción de los huevos es necesaria, no es opcional (no es si uno quiere).

Cocinar correctamente un huevo implica proteger las vitaminas que son más sensibles al calor. Lo ideal es hervirlo hasta que la clara se ponga dura y la yema quede floja (un tanto líquida). Popularmente se dice “huevos pasados por agua”. Esta forma también puede lograse friendo el huevo en aceite no muy caliente.

El huevo también puede mezclarse con una infinidad de alimentos vegetales para potenciar la calidad nutritiva de cualquier plato.

Hervir más tiempo del necesario un huevo reduce su valor nutricional. Ya que destruye las vitaminas y se forman sustancias que lo hacen menos asimilable por el cuerpo. Esto se puede observar cuando la yema que está en contacto con la clara se vuelve gris oscura. Tampoco significa que el huevo se ha dañado, simplemente cambiará su sabor y tendrá menor valor nutritivo.

¿Cuántas veces se puede comer huevo a la semana?

Aunque en la actualidad, aún existen opiniones encontradas sobre este tema, 1 ó 2 huevos diarios es considerado científicamente saludable para todas las personas. Si usted sufre de alguna enfermedad crónica, siempre debe consultar con su médico de confianza todo lo que vaya a incluir o excluir de su dieta.

Conozco personas que se comen 3 y 4 huevos diarios de diferentes formas, y su colesterol está dentro de los límites esperados. A propósito de que, la idea de que el huevo sube el colesterol malo, se ha ido desvaneciendo con el tiempo. Esto se debe a que se ha encontrado poca evidencia científica, por no decir ninguna, que pueda sustentar esta idea de la década del 70.

Ideas finales

Para finalizar, también hay que decir que el color de la cáscara de los huevos (blanca o marrón) está directamente relacionado con la raza de la gallina que pone el huevo. Además, los diferentes colores de la yema de los huevos, más clara o más amarilla, están asociados a la alimentación que han recibido las gallinas ya sea en el campo o en una granja. También, existen evidencias de manipulación en granjas para modificar el color de la yema.

En general, se puede decir que, el color de la yema no es indicativo de que un huevo de gallina sea más nutritivo que otro, ya que tienen similar composición química.

La Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), considera que, a nivel mundial, el huevo es uno de los alimentos más nutritivos y sostenibles para alimentar a una población creciente.

En la República Dominicana, la producción de huevos es un importante sector económico; sin ninguna duda, el huevo es uno de los principales pilares en la dieta dominicana sin importar religión y clases sociales.

huco71@gmail.com

jpm-am