Cuando un padre feminiza su nombre para una hija

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Por Roberto Rímoli

“Yo me llamo con tu nombre”, Pablo Neruda

Desde el punto de vista psicodinámico, el gesto mediante el cual un padre impone o prefiere sistemáticamente una versión feminizada del nombre de su hija, no es un acto anodino. Toca directamente el significante que nombra la identidad sexuada y, al hacerlo, deja entrever algo del deseo inconsciente del padre y de su posicionamiento frente a la diferencia sexual.

En la lógica freudiana, el padre es quien introduce el corte edípico: separa al hijo/a del cuerpo materno y prohíbe la satisfacción directa del deseo incestuoso.

Cuando un padre elige o insiste en feminizar el nombre a su hija, puede estar realizando una denegación sutil en ese corte. En lugar de inscribir la alteridad sexual de la hija como mujer futura y deseante, la fija en un lugar imaginario donde ella permanece como objeto de goce complementario, evitando así confrontar su estatuto de sujeto sexuado independiente.

Jacques Lacán sitúa la función paterna en el Nombre-del-padre, significante que opera como metáfora y permite sustituir el deseo de la madre por una ley simbólica. Si el padre opta por una nominación que enfatiza y refuerza lo femenino en el nombre mismo, puede estar evidenciando una debilidad en esa función metafórica.

En vez de permitir que el significante Nombre-del-padre haga su trabajo de corte y de limitación, se sirve del significante del nombre propio para mantener un lazo imaginario más funcional, donde la hija sigue funcionando como falo imaginario (de la madre o del propio padre).

¿Implica esto una debilidad sexual?

En la mayoría de los casos observados en clínica, sí, aunque no en sentido popular o conductual de «impotencia» u «homosexualidad manifiesta». Se trata más bien de una dificultad para asumir cabalmente la posición fálica en lo simbólico.

El padre que necesita feminizar el nombre de su hija puede estar aludiendo a la angustia que produce la diferencia sexual plena: la emergencia de una mujer adulta que pueda desear fuera de él, que pueda rechazarlo o que simplemente no le pertenezca.

Feminizar el nombre se convierte entonces en una defensa narcisista: «Tú eres mujer para mí y por mí».

En estructuras familiares donde el padre ocupa un lugar materno suplente o complemento de la madre – como sucede en muchos hogares –, esta elección nominativa no deja de ser preocupante. El nombre feminizado funciona como acting del fantasma paterno: «Yo te otorgo lo femenino que tú representas para mí», evitando que la hija advenga como sujeto barrado que pueda faltarle. En términos lacanianos, allí se constata una insuficiencia del Nombre-del-padre, lo que opera en su lugar un nombre imaginario que intenta saturar la falta.

No toda preferencia por una forma femenina del nombre es necesariamente patológica. En algunas culturas y lenguas la variación de género en los nombres es algo habitual y no conlleva conflicto. La clave diagnóstica reside en la insistencia excluyente, en la imposibilidad de tolerar la forma no feminizada o adulta del nombre, y en el rechazo a que el significante evolucione junto con el desarrollo subjetivo de la hija.

Cuando por ejemplo el padre no soporta que se la nombre de otro modo, está resistiéndose a reconocerla como Otro sexuado.

Desde la perspectiva de la sexuación lacaniana, este gesto puede interpretarse como un intento de fijar a la hija en el lado «no-todo» del lado femenino, pero sin abrirle la vía dialéctica de la falta y el deseo.

Al feminizar su nombre, el padre se defiende de su propia falta: no tiene que enfrentar que no es el falo completo para ella. La debilidad sexual no es necesariamente una «feminización» del padre mismo, sino una evitación de la castración simbólica mediante la nominación.

En la experiencia analítica, las mujeres que traen este tema suelen relatar dificultades para habitar su cuerpo sexuado sin sentirse «Excesivamente» o «deficientemente» mujer, o para desear fuera del lugar que el padre les asignó. El analista puede escuchar allí la huella de un padre que, al feminizar el nombre, intentó escribir con el significante su propia solución defensiva al enigma de la diferencia sexual.

Si con elevada frecuencia hay una debilidad en la asunción de la posición sexuada del padre, una especie de retroceso hacia lo imaginario es el punto para no tener que sostener la falta en lo simbólico.

El nombre feminizado de la hija se convierte en síntoma visible de esa evitación: un intento de eternizar un goce menos angustiado que evita la separación y la alteridad sexual. El psicoanálisis nunca emite juicio moral pero sí interroga: ¿qué deseo (y qué angustia) se protege al nombrarla de ese modo?

jpm-am