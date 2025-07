Cuando no hay médico cerca: ayuda de la inteligencia artificial

POR DANIEL TORIBIO

En muchas partes de nuestro país y para mucha gente, enfermarse sigue siendo un riesgo demasiado alto. No porque falten ganas de sanar, sino porque faltan médicos, diagnósticos a tiempo y acceso a un sistema que funcione.

Pero en 2025, algo está cambiando: la inteligencia artificial está empezando a llenar esos vacíos.

Imagínate una madre en una zona rural que no sabe si su hijo tiene algo grave. No hay pediatra, no hay laboratorio, pero sí hay un celular, una señal, y una herramienta que analiza los síntomas, las imágenes y da una respuesta rápida, certera. No es invento. Ya sucede.

Sistemas como los desarrollados por Microsoft han demostrado que pueden detectar enfermedades complejas mejor que muchos médicos.

Pero lo realmente poderoso no es eso. Lo importante es que pueden llegar donde los médicos no llegan, ayudar donde antes solo había incertidumbre, y hacerlo sin cobrar una fortuna.

En salud pública, estas tecnologías pueden alertar antes de que surja un brote, ayudar a distribuir mejor las medicinas, y acompañar a quienes viven lejos, pero también tienen derecho a estar bien.

Claro, no son perfectas. Nada reemplaza la mirada cariñosa de un buen doctor ni la experiencia humana. Pero cuando esa mirada no está, la IA puede ofrecer una mano. No una máquina fría, sino una herramienta al servicio de la vida.

Usada con cuidado, con ética y con intención de justicia, la inteligencia artificial no es el futuro. Es la esperanza de hoy para muchos que llevan demasiado tiempo esperando.

