Cuando la ambición desmedida desafía los procesos naturales del tiempo

Este tiempo, me ha sido propicio para la serenidad del espíritu y el refugio del pensamiento, razón que me ha regalado el inestimable privilegio de volver a recorrer las páginas de una obra de gran trascendencia. Esta deuda era con David, biografía de un rey (Editora Nacional, 2020), obra relevante del inolvidable maestro y cuentista dominicano Juan Bosch, de cuyo fallecimiento se conmemoraron veinticinco años el pasado 1ro de noviembre.

Al adentrarnos en su lectura, constatamos una constante inalterable: la historia de la humanidad está plagada por pugnas encarnizadas, protagonizadas por figuras relevantes, incapaces de distinguir entre la paciencia de los procesos y la vertiginosa prisa de sus desmedidas ambiciones.

En la política —actividad donde las pasiones humanas operan a cielo abierto—, este dilema ético y existencial alcanza con frecuencia dramáticas dimensiones. Quienes pretenden forzar el curso natural de los acontecimientos y arrebatar por la imprudencia o la violencia aquello que solo la madurez del tiempo consagra, terminan por desencadenar voraces dinámicas de autodestrucción. En su febril empeño, devoran no solo sus propias carreras y reputaciones, sino también las causas y proyectos que paradójicamente juraron defender.

En la obra que nos ocupa, Juan Bosch desmenuza este fenómeno con magistral claridad, invitándonos a observar los espejos de la historia antigua y las profundidades de la sabiduría bíblica. Pocas narraciones ilustran con tanta crudeza este conflicto fundamental como el doloroso pasaje de David y su hijo Absalón (2 Samuel 15–18), un episodio brillantemente analizado por el pensador dominicano, quien poseía el virtuosismo de despojar a los grandes personajes bíblicos del mito, para revelarlos en su más directa y compleja realidad humana.

Absalón lo tenía todo para triunfar en el tiempo correcto: juventud, carisma, el favor de las multitudes y el peso de su estirpe. Sin embargo, seducido por las sirenas del poder absoluto, prefirió apostarse con astucia a las puertas de la ciudad, no con el propósito de edificar pacientemente desde la base, sino para sembrar la cizaña, cosechar aplausos efímeros y prestar oídos a consejeros insidiosos, ávidos de poder.

Como bien advierte Bosch en este penetrante ensayo histórico, la prisa en la praxis política nunca es inocente ni neutra; constituye, casi siempre, el síntoma inequívoco de una ambición ciega que se nutre de la lisonja interesada. Los cortesanos y agoreros que rodearon al joven príncipe no perseguían la estabilidad colectiva ni el bien común, sino instrumentalizar su carisma como ariete para fracturar el orden establecido.

Obnubilado por el espejismo de la premura, Absalón decretó que su hora había llegado antes de que el árbol de su liderazgo diera frutos maduros, cayendo en la trampa moral de precipitar rupturas estériles. El desenlace de esta vorágine, Bosch nos recuerda con singular maestría poética y descriptiva: «El destino del hermoso Absalón fue lamentable.Su cabellera, ese pelo que lo hacía verse lleno de majestad, causó su desgracia. Pues iba él en su mulo, que era la cabalgadura real, cuando se halló con gente de su padre, y quizá tratando de esquivarle metió el mulo bajo una encina de copioso ramaje; en ese ramaje se le enredó el pelo, huyó el mulo asustado y Absalón quedó colgado ‘entre el cielo y latierra’.»(Pag 248)

Así fue el trágico destino de un príncipe que, por pretender alcanzar por el atajo lo que solo concede el tiempo y la virtud, terminó despojado del suelo que pisaba y privado del cielo que prematuramente pretendía conquistar.

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