OPINION: ¿Cuál es el mejor reconocimiento que podemos hacerle a Miguel Vargas?

Hay que felicitar al Senado, por la noble iniciativa de reconocer al Canciller. Es altamente relevante, también para continuar motivando el progreso de las instituciones en nuestro país, que un poder del estado tan importante como el Senado de la República, reconozcan la encomiable labor que viene realizando el Ingeniero Miguel Vargas Maldonado como Ministro de Relaciones Exteriores en beneficio del pueblo dominicano.







En su momento solo faltaría que el Presidente Medina, si cabe y procede, le otorgue la más alta orden al merito. Se podría afirmar que los logros del Canciller se enmarcan dentro de su deber pero es justo señalar que su desempeño y pasión van mucho más allá de lo extraordinario.





Los efectos positivos de su gestión son y han sido casi inmediatos, sin embargo, el verdadero beneficio de todas las acciones ejecutadas hasta ahora por el Canciller están por venir y son en beneficio de un verdadero desarrollo social y económico para la República Dominicana.





Ya hemos ilustrado en trabajos anteriores que el Ing. Miguel Vargas es un verdadero Presidente en Potencia, y tal vez sin querer, pues le sale natural, se comporta como tal y es por ello que logra tantas metas y objetivos de manera continua uno tras otro. Es simple cuestión de tiempo para que lo sea en un futuro cercano. Esto es muy evidente para cualquier persona capaz de ver más allá de las curvas (del 2020 y/o del 2024) o mejor dicho para cualquiera con dos dedos de frente que analice la política de una manera objetiva, científica y sin las bajas pasiones del proselitismo.





Ya debemos dejar las mezquindades atrás y debemos aprovechar su experiencia, sus relaciones, su inteligencia y sabiduría, en todos los sentidos, para ayudar a que nuestro país dé un verdadero brinco hacia el desarrollo.





También hay que decirlo: Es a esta inteligencia, capacidad y habilidad natural de crear riqueza, para sí y para los demás, que sus oponentes le temen, razón por la cual históricamente se han agrupado para hacer daño, no solo a él, sino al país y como consecuencia a ellos mismos, cuando bien podrían estar colaborando para todos juntos alcanzar mayores objetivos que beneficien al país.





Con las acciones ejecutadas por el Ing. Vargas, y reconocidas tanto internacional como localmente, ya nadie en su sano juicio puede arriesgarse a lanzar críticas a la ligera. ¿y qué pensar de los medios secuestrados que cubren tales bajezas? Evidentemente que tantos unos como otros serán tildados como dementes, egoístas y envidiosos mal intencionados.





Pienso que, en vez de desgastarse inútilmente, desperdiciando sus días, llevando una vida mediocre y azarosa, deberían considerar seriamente una actitud más colaborativa, más inteligente que beneficie a ellos mismos, sus familias y al país.





Quieran o no, el Ingeniero Miguel Vargas será el sucesor de Danilo Medina, cuando así la fuerza divina o la fortuna lo determinen. Pues si se analiza el liderazgo nacional —también la ausencia y sus carencias— así como los recursos económicos que hay que invertir y el tiempo que se tarda construir un verdadero liderazgo sólido y considerando el avance y el progreso del país, nos damos cuenta que hay muy pocos prospectos con los verdaderos atributos para dirigir y continuar el progreso y desarrollo que venimos logrando.





Los destinos del país no se les pueden entregar a ningún improvisado que nunca en su vida ha guaya´o la yuca.





Es fácil darnos cuenta que Miguel es el sucesor natural para continuar alcanzando nuevos estadios de desarrollo social y económico para los y las dominicanas. Basta terminar de hacer algunos ajustes en la estrategia y me consta que se harán.





Personalmente pienso que como país nuestro proceso de desarrollo ha sido lento, desbalanceado y hasta cierto punto mal dirigido, pues ha habido mucha improvisación en quienes hasta hace poco nos habian gobernado. La realidad es que, muy pocos parecen comprender a ciencia cierta este muy gastado concepto del desarrollo. Por lo tanto, les falta un “know how” que a Miguel Vargas le sobra por su condición de ingeniero y empresario exitosísimo. Sin mencionar su condición de hombre de Estado, con más de 40 años de militancia en el PRD de los 80 que recién se han conmemorado.





Sólo alguien con los dones, la experiencia y capacidad del Ingeniero Vargas, el constructor de los principales centros comerciales del país, tiene un verdadero esquema para multiplicar el producto interno bruto de la República Dominicana y por ende el ingreso per capita de cada dominicano, para así no tener que mendigar al estado ni éste tener que promover la administración de la miseria —La Internacional Socialista, de la cual Miguel Vargas es Presidente para Latinoamérica, tiene varios casos de éxitos, de verdadero desarrollo socio económico, en la Europa nórdica, tales como Suecia, Finlandia, Dinamarca, etcétera y sé que podríamos replicarlos en RD—.





No es y no puede ser lo mismo que un país sea gobernado por alguien —un desarropa’o— que llega a la Presidencia a hacer fortuna, como es el caso de un ex mandatario y sus amigotes que hemos tenido en el país, que hoy la esconden en fundaciones, ARSes, lujosas redes de estaciones de expendio de combustibles, empresas de telecomunicaciones, etcétera —solo por mencionar algunos sectores de la economia— a alguien que ya hizo su fortuna trabajando duro y que ha sido transparente toda su vida.





Como dice y manda la santa biblia, es hora de reconocer a cada quien por sus frutos. Es de personas buenas, nobles y honestas hacer honor a quien honor merece.





Muy bien hecho por el Senado de La República, y de seguro que se pondrá de manifiesto el mismo espíritu en todas las instituciones, organizaciones públicas y privadas que de una manera u otra vienen beneficiándose de las acciones llevadas a cabo por el mejor Canciller que ha tenido nuestro país en su historia Republicana.





Obviamente el mejor reconocimiento que todos los dominicanos podremos hacerle al Ingeniero Miguel Vargas, en el momento más oportuno, es llevarlo a la Presidencia de La República.





Ya está más que merecido.





¡Danilo y el PLD son el presente!





¡Miguel y el PRD son el futuro!





Es de personas sabias e inteligentes trabajar en el presente pensando en el futuro.