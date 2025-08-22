Cruise Season Summit evalúa retos del turismo de cruceros

El evento, celebrado en el Iberostar Costa Dorada, reunió a especialistas del sector, quienes trataron disímiles tópicos en diferentes paneles.

PUERTO PLATA, REPÚBLICA DOMINICANA. – Los retos del turismo de cruceros en Puerto Plata y sus perspectivas fueron evaluados por expertos de la industria durante el segundo Cruise Season Summit.

En el primero evaluaron la experiencia de los visitantes que escogen un pasadía en los hoteles de la zona, lo que abre la posibilidad de que regresen para una estancia más prolongada.

Otro grupo planteó la necesidad de garantizar el ordenamiento del tránsito, mantener los atractivos de la ciudad, y la asistencia de la Cámara de Comercio a los interesados en invertir en la ciudad.

“DOS CIUDADES UN DESTINO”.

El Clúster Turístico de Santiago presentó los principales atractivos culturales, históricos y gastronómicos del territorio como parte de la iniciativa, “Dos Ciudades un Destino”.

En el tercer panel sus integrantes ponderaron el impacto de las excursiones en las comunidades y la necesidad de crear nuevas atracciones ante el alza del número de visitantes.

De igual forma, llamaron la atención sobre el deterioro de algunas vías de acceso, producto de las lluvias y el paso del tiempo.

La importancia de la primera impresión de los visitantes y la construcción de un nuevo puerto fueron otros tópicos analizados.

MÁS DE UN MILLÓN 800 MIL CRUCERISTAS

Sharon Mei, gerente del puerto Amber Cove, resaltó que hasta julio último el país recibió más de 1 millón 819 mil cruceristas, el 80 por ciento de los cuales llegaron a Puerto Plata.

Leonardo Medrano, CEO de Nice Dominicana y director de Turismo del Ayuntamiento Municipal, destacó que el Cabildo trabaja en la creación del paseo de la música y el paseo del amor.

