Cronología libros historia de San Cristóbal (1888-2025)

Por RAMON PUELLO BAEZ

Como la bibliografía de los libros sobre la historia de San Cristóbal se ha ido ampliando a través de los años, nos hemos esforzado en producir una cronología para identificarlos y ubicarlos en la época de su aparición.

Este ejercicio derivó en una tarea cuidadosa, por las siguientes razones:

a) Existe un sin número de libros editados por sancristobalenses o personas que no son oriundos de la común, sobre literatura, poesía o folklor, que algunos confunden con libros de historia; b) también, porque se encuentran otras categorías de publicaciones, tales como artículos y crónicas periodísticas, que bien pueden ser consultadas en la búsqueda de información, pero no tienen la categoría de un libro, que es una publicación que tiene otra conformación, una estructura determinada y otro alcance; c) que por otro lado, hay que tomar en cuenta los opúsculos, o sea, libros de muy poca extensión sobre el tema, pero de gran importancia por su aporte. De hecho, varios opúsculos integran esta cronología, porque precisamente, son contribuciones determinantes acerca de la historia de la común. Algunos de ellos han sido calificados en las categorías de memorias, folletos, documentos, apuntes y estudios.

Por consiguiente, hecha esta aclaración, para evitar malos entendidos, seguiremos el curso a las obras que se enmarcan más propiamente en los temas históricos, atendiendo a sus fechas de edición, su estructura y su contenido.

Noticia sobre la común de San Cristóbal (1888). Se trata del primer escrito importante sobre diversos aspectos económicos, recursos naturales y geográficos de San Cristóbal, cuyo autor es el ingeniero francés H. Thomasset, documento editado en 1888. Este trabajo investigativo está acompañado de una carta geográfica.

Un prócer de San Cristóbal (1945). Fue la siguiente obra escrita y puesta en circulación, biografía de Eusebio Pereyra, prominente ciudadano y soldado sancristobalense, vinculado estrechamente a la Independencia y la Restauración de la República. El opúsculo fue escrito en 1945 por Abelardo R. Nanita, destacado intelectual, periodista, legislador y político, que apoyó el régimen trujillista. Nanita fue director del diario La Opinión y escribió varias obras sobre la figura y el gobierno de Trujillo. El libro lo escribió cuando se desempeñaba como presidente del Senado de la República.

San Cristóbal de antaño (1946), siguiente libro en aparecer, del prolífico historiador Emilio Rodríguez Demorizi, editadoa por el Archivo General de la Nación. Escrito por Rodríguez Demorizi en atención a la solicitud que le formulara el síndico de San Cristóbal, Danilo Brugal Alfau, en fecha 19 de agosto de 1941. Tiene la particularidad de ser la primera obra que puede considerarse un libro de historia sobre San Cristóbal, por su estructura, contenido, datos, revelaciones, investigaciones, número de páginas, etc. Además, hasta esa fecha, no se tenía interés por los libros relacionados con la historia sancristobalense.

Le sigue “San Cristóbal al través de la historia (1948). Hay que aclarar que no se trata de un libro, sino de un artículo escrito por don Pablo Barinas Medina, publicado en el Boletín AGN, año 11, número 58, páginas 201-214. Sin embargo, lo incluimos en esta cronología, por ser un documento que aporta una investigación muy importante para el origen fundacional de San Cristóbal y de las primeras familias o apellidos de la común.

Descripción histórica de las antiguas haciendas, estancias y hatos que durante la Era Colonial existieron en el Partido de los Ingenios de Nigua, hoy San Cristóbal (1951)). Obra importante que sigue en este intento de cronología, autoría de don Félix Reyes, con la característica de llevar el título más largo de los que se han publicado.

Apuntes históricos sobre San Cristóbal (1970). El abogado sancristobalense Domingo Porfirio Rojas Nina hizo esta publicación. No se trató de un libro en el amplio sentido de la palabra, porque fueron unos “apuntes”, y no se conoce que hiciera algún aporte de nuevos elementos desconocidos de la historia de la común. Se trató más bien de reiterar episodios conocidos, quizás con el interés de promoverlos. El trabajo de Rojas Nina tampoco se divulgó mucho, un ejemplo de ello es que el Archivo General de la Nación no lo tiene registrado. Donde el político y abogado hace un aporte interesante es en su obra “Osvaldo Bazil: su vida, sus obras y sus cien mejores poemas”. Del año 1985, tiene 147 páginas, fue editado por Andrés Alvarez & Asociados y está prologado por José Cabrera.

San Cristóbal en la historia (1983), puesto en circulación por el profesor Emiliano de la Rosa. Por su número de páginas, apenas 73, puede clasificarse de un opúsculo, pero su contenido, resultado de las investigaciones realizadas por el autor, le confiere valor para ocupar espacio en este recuento.

San Cristóbal y su historia (1994). Hubo un momento en que los principales libros que se habían escrito acerca de la historia sancristobalense se habían agotado, y no se vislumbraba la posibilidad de reeditarlos individualmente, por todo el trabajo y la inversión que esto representaba. Además, de que sus autores habían fallecido. Conociendo esta situación, el intelectual Alberto Despradel Cabral (Chico) realizó el trabajo de compilación de valiosas obras, realizando algunas búsquedas adicionales, en el caso de los artículos periodísticos de Félix Reyes, que estaban dispersos, logrando el apoyo del Dr. Mario Read Vittini, a la sazón gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), quien dispuso la edición de un libro con las obras compiladas y sus anexos, al que se le llamó “San Cristóbal y su historia”.

Escuelas de San Cristóbal 1823-1975 (1996). La destacada profesora Guarina Renville Santos publicó en 1996 estos apuntes – apenas 66 páginas- cuyo contenido sobre el importante tema que aborda, lo convierten en una publicación inestimable para la historia de la educación en la común y en el país, y obviamente enriquece la bibliografía sancristobalense.

La familia Montás en la historia (1716-1995). Otro libro puesto en circulación en 1996 que es fundamentalmente un estudio genealógico y también cronológico de esta familia primaria de la común de San Cristóbal, que llegó procedente de Mirabelois, antigua Colonia Francesa de Santo Domingo, adquiriendo propiedades y haciendas en la zona donde luego se desarrollaría la común. El trabajo fue realizado por el historiador José Chez Checo, a instancias de algunos líderes o cabezas de dicha familia sancristobalense, directivos de la Fundación Montás. El libro contiene 256 páginas y su presentación estuvo a cargo del ingeniero Rudyard Montás Bazil.

Personajes de San Cristóbal (1998). Juan Bienvenido Nina publica este libro en el que presenta breves biografías de una diversidad de personajes de la ciudad de San Cristóbal, lo que sin dudas es un aporte a la historia sancristobalense, en el aspecto de que sus personajes con principalía están vinculados a diversas épocas y eventos, donde pueden encontrarse datos de la historia de la común y sus próceres. Tiene 258 páginas.

San Cristóbal, sus raíces, evolución y destino” (1999) Sócrates Barinas Coiscou, abogado, político, diplomático y fundamentalmente poeta, publica este trabajo prologado por Alberto Despradel (Chico). Como sabemos, el gran aporte bibliográfico de don Sócrates es en el género de la poesía y el ensayo. Este libro de historia es un aporte que hizo en la materia, y en gran medida, tiene como fuente, unos artículos que sobre la historia de San Cristóbal escribiera, durante los años en que se desempeñó como Director del Archivo General de la Nación.

Crónicas de San Cristóbal (2001), cuyo autor es el abogado y periodista Ramón Puello Báez. Aunque el libro indica que se trata de historias del siglo XX sancristobalense, la obra va más allá, porque en sus notas al margen, se va remontando a distintos hechos de la historia de San Cristóbal en diferentes épocas, desde la Colonia hasta finalizada la mitad del siglo XX. La importancia de este libro, es que rescata muchos datos y hechos sucedidos en nuestra comunidad, algunos desconocidos, que de no haberlos eternizados en una obra histórica, se hubiesen perdido en las brumas del pasado.

Armas y poder. Los húngaros y La Armería de San Cristóbal (2000). El dominicano Domingo Lilón, profesor de la Universidad de Pécs, Hungría, presentó esta investigación, basada en la participación húngara en La Armería (Fábrica de Armas de San Cristóbal). El estudio nos habla de la dictadura de Trujillo (1930-1961) que, acosada desde diferentes frentes, se ve impelida a la búsqueda de una buena infraestructura para su pequeño y mal pertrechado ejército. La fábrica contribuirá notablemente al desarrollo de la industria dominicana, convertida, en poco tiempo, en una significativa proveedora de armamento a otros paises.

La Hacienda Fundación (2013), de Guaroa Ubiñas Renville -médico, pintor e investigador folklórico- fue publicado con los auspicios del Archivo General de la Nación, Es un libro poco conocido. El autor supone que se debió a la poca propaganda y circulación que tuvo, debido a la protesta de Antonio Imbert Barreras, señalado en el libro como responsable de la depredación a la que fue sometida esa hacienda tras el ajusticiamiento de Trujillo, quien amenazó con demandar al Archivo General de la Nación si la obra se ponía en circulación. El libro contiene muchos datos sobre la historia de la Hacienda Fundación y otras revelaciones desconocidas. Muchos de los datos presentados, los ofrecieron los propios empleados de la Hacienda y los familiares de algunos que ya han fallecido.

Memorias de San Cristóbal (2021), del periodista José Pimentel Muñoz. Este libro, si bien trata una diversidad de temas relacionados con la común, algunos ya conocidos, procura darles un nuevo enfoque y aporta nuevos datos. Contiene en una buena parte del mismo, historias que resaltan una serie de figuras pintorescas o populares, que han sido parte de habitat sancristobalense y que merecían que su recuerdo se conserve en un libro relativo a la historia de la ciudad, ya que ellos fueron también parte de la misma. Pimentel Muñoz es el organizador del Encuentro Histórico de San Cristóbal, que en el 2026 lleva 16 ediciones en las cuales se escudriña en el pasado del poblado.

San Cristóbal: Su contribución a la Independencia y Restauración de la República (2022). Aborda temas de la Independencia y la Restauración, pero enfocados a destacar la contribución de la común de San Cristóbal en estos dos eventos trascendentes. El autor es el periodista Ramón Puello Báez y consta de 371 páginas. Se destacan los vínculos primarios de la común con las ideas revolucionarias para alcanzar la separación de Haití; las razones por las cuales fue escogida para que allí se discutiera y conformara la Constitución fundacional de la República Dominicana; el análisis del componente liberal de la Carta Magna de 1844; y el aporte de sus próceres en ambos eventos, destacándose la figura del Gral. José María Cabral y Luna.

Héroes de San Cristóbal (2022). Este sería el último o el más reciente libro dado a conocer, hasta la fecha, acerca de la historia de San Cristóbal. El profesor Eugenio Galán y el promotor cultural Ramón Mesa, unieron sus esfuerzos intelectuales e investigativos, para escribir esta obra, que al igual que la mayoría de los libros publicados, trata sobre los episodios de la Independencia y la Restauración, enfocados en la destacada participación de los sancristobalenses en esos acontecimientos históricos. Sin embargo, la obra tiene la originalidad de incluir en el capítulo VI, los datos acerca de la participación de sancristobalenses en la “Guerra de Abril” de 1965, un tema que hasta ese momento no se había abordado en los libros de historia sancristobalense, muy posiblemente por tratarse de un acontecimiento relativamente reciente, aunque ya van a cumplirse 75 años de haber ocurrido

Mención de algunos documentos desconocidos

Existe un sinnúmero de documentos, artículos y estudios, que tienen que ver con distintos aspectos del devenir sancristobalense, que aunque no son libros, contienen datos de interés para ser consultados.

Entre estos, hay documentos conocidos, como la “Colección 25 años de la Era de Trujillo”, en la cual pueden encontrarse datos interesantes sobre la común, sobre todo en lo relativo a las décadas de los ´40 y ´50, en los cuales se informa de las obras de inversión pública realizadas durante veinticinco años de gobierno de Trujillo. También son importantes las memorias de la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal, que constituyen otra fuente de información, principalmente de la economía local, el comercio e industria.

Libros de otros géneros

Hay algunos libros, que no son propiamente de historia, tales como investigaciones folklóricas, leyendas, cuentos, novelas y poemas, que aunque van más armoniosamente unidos a la literatura, no dejan de tener vínculos con la historia sancristobalense.

Cito dos casos fundamentales. Las investigaciones folklóricas de Fradique Lizardo, y los libros sobre leyendas afrodominicanas de Guaroa Ubiñas Renville.

Fradique es uno de los grandes investigadores del folklor dominicano. Un autor prestigioso sancristobalense. En una de sus obras, hay un magnífico material de investigación acerca de los bailes folklóricos relativos a San Cristóbal, y ese es un buen aporte para la historia de San Cristóbal, desde el punto de vista histórico cultural, ya que estas danzas tienen orígenes con España, Africa y otros pueblos, cuyos inmigrantes y colonizadores dejaron improntas culturales a su paso por la isla.