Critican en San Cristóbal decreto del presidente Luis Abinader

SAN CRISTOBAL.- Un grupo de entidades locales que lucha desde hace tiempo por la preservación de la reserva antropológica de El Pomier y del manantial de La Toma hizo este viernes severas críticas a un decreto del Presidente Luis Abinader emitido esta semana.

Los núcleos comunitarios, integrantes del llamado Consejo Ciudadano por la Defensa de El Pomier y La Toma, estiman que la disposición presidencial aborda tímidamente el problema y no toca sus raíces.

La contundente y extensa crítica se produce en la víspera de la visita a esta ciudad del mandatario para asistir a los tradicionales actos del 6 de noviembre con motivo del Día de la Constitución.

El texto completo del pronunciamiento del Concejo Ciudadano por la Defensa de El Pomier y La Toma ante el decreto el decreto número 705-21, es el siguiente:

“Vemos con beneplácito la expresión de preocupación gubernamental por la preservación del patrimonio cultural e histórico de la nación, y particularmente de San Cristóbal, puesta de manifiesto en el decreto No.705-21, emitido por el señor Presidente de la Republica este pasado 3 de noviembre.

Ahora bien, también consideramos que dicho decreto se queda en ser una simple expresión de “preocupación”.

Por las razones constitucionales y legales que expresa el mismo decreto, hace tiempo que el Estado Dominicano, y de manera particular el actual gobierno, ha debido hacer respetar, de forma tajante, dicho andamiaje constitucional y legal. Ya basta de la confabulación que históricamente ha existido entre determinadas autoridades oficiales y empresarios violadores de la ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Percibimos que el indicado decreto está centrado en asegurar una declaratoria oficial que asegure la intervención de la reserva antropológica de las Cuevas del Pomier para explotarla razonablemente en el sector turístico, algo que vemos con beneplácito; pero que debe ir mucho más allá, en la dirección de hacer respetar disposiciones legales vigentes.

OBJECIONES

Lo que ha debido decretar el presidente, es el cumplimiento del control de la minería irresponsable que se realiza en la zona de “El Pomier”; la que, con la reiterada detonación de dinamita en la zona, ha generado daños irreparables a la reserva antropológica que pretende preservar el decreto antes referido, en el cual se obvian los siguientes aspectos:

1. no dice nada sobre el control de la práctica de la minería irresponsable que se ejerce en la zona, lo cual es el elemento causal de la amenaza a las Cuevas del Pomier y al afluente de agua;

2. no habla de la obligada remediación ambiental que exige la ley ante la destrucción de los recursos naturales, lo que también incluye la flora y la fauna; contraria a prácticas demagógicas recurrentes en empresas mineras, como lo ha sido la reciente siembra de algunos arbolitos en zonas distantes a la explotación de la piedra caliza;

3. no habla de la regulación de los desechos mineros expuestos a la intemperie, los que generalizan la reiterada contaminación del aire y del agua;

4. no habla de la contaminación que invade a la comunidad de El Pomier y sus entornos, con el permanente polvillo que daña la salud de los moradores;

5. no dice nada de la detonación de dinamita en la zona, que ha generado daños irreparables a las Cuevas del Pomier;

6. no dice nada de la oportuna renovación e implementación plena del “Plan de Manejo de la Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o Pomier”;

7. no menciona la necesidad del ejercicio de la responsabilidad social empresarial, como uno de los instrumento para devolver a las comunidades circundantes, con acciones sociales, parte de los beneficios generados con la explotación minera;

8. no dice nada de la violación, por parte de las empresas mineras que operan en la zona, de los límites territoriales inicialmente autorizados para realizar sus actividades; y, como si fuera poco,

9. no habla de la garantía al derecho al agua potable a la población de San Cristóbal, la que se contamina por los desechos mineros, cada vez que caen torrenciales aguaceros.

La zona de “El Pomier” fue declarada “Monumento Nacional” en 1969, mediante la ley No. 492. Posteriormente, mediante el decreto No.295-93 fue considerada “Área Protegida”. En 1996, con el decreto No.233-96 el área protegida fue ampliada, incluyéndole parte del cauce del rio Nigua y la zona donde se localizan varias de las cavernas que contienen los vestigios de la cultura Taina. Figura, además, como integrante del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, considerada así en la Ley No. 64-00, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, la No. 202-04, “El Pomier” se ubica en la Categoría Tercera como “Monumento Natural”, con más de cuatro kilómetros cuadrados.

Diversos especialistas nacionales e internacionales la consideran como la “Capital Indígena’ del Caribe, por ser un lugar ceremonial, en el que se concentraban grupos originarios provenientes de todas las islas del Caribe y, además, por la gran cantidad de pictografías y petroglifos contenidos en su interior.

MINERIA IRRESPONSABLE

A estas razones legales, culturales, antropológicas e históricas, se agrega otra que ha hecho acto de presencia en los últimos tiempos. El ejercicio de la minería irresponsable que se realiza en esa zona desde hace décadas, está generando la contaminación del agua de La Toma, fuente de donde se nutre el principal acueducto del municipio, del cual se abastecen más de 150 mil personas de diversas comunidades urbanas y rurales; colocándonos en una situación de vulneración de un derecho fundamental, establecido en la Constitución de la República, vinculado a la vida de las personas por vía del acceso al agua potable.

Ante esa realidad, declaramos ante el país, sus autoridades nacionales y locales y ante la ciudadanía en general, que las organizaciones y personalidades aglutinadas alrededor de este “Concejo Ciudadano por la Defensa de El Pomier y La Toma”, que el decreto No.705-21 no satisface las aspiraciones del pueblo de San Cristóbal con respecto a El Pomier y La Toma.

Hacer cumplir la ley que el mismo Estado Dominicano ha instituido, es una responsabilidad ineludible del gobierno y sus instituciones. A eso aspiramos.

Demandamos mayor ejercicio responsable de las funciones institucionales de todas las entidades vinculadas a la realidad que denunciamos, fundamentalmente los Ministerios de Medio Ambiente y Cultura, respectivamente.

No vamos a permitir que el ejercicio de la minería irresponsable nos siga impidiendo el acceso al agua potable y destruyendo esa joya histórica sin precedente alguno en la región, como lo son Las Cuevas del Pomier. Sencillamente no podemos ni debemos permitirlo. La historia nos condenaría de forma irremediable.

En ese sentido, al reafirmar nuestro indeclinable compromiso de llevar este reclamo hasta donde nos impongan las circunstancias, llamamos a toda la sociedad sancristobalense y sus instituciones y organizaciones sociales, a continuar firmes en el justo reclamo por la preservación de nuestra agua potable de La Toma y la reserva antropológica de “El Pomier”.

Por el Consejo Ciudadano suscriben el documento las siguientes entidades: Fundación Cuevas del Pomier, Participación Ciudadana, Comité Municipal de San Cristóbal; Sociedad Ecológica de San Cristóbal, Comité de Amigos de las Cuevas del Pomier, Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO), Fundación Literaria Aníbal Montaño (FLAM), Asociación de Guías de El Pomier, Fundación Lucho por un Sueño, Bloque Comunitario, Movimiento de Mujeres Trabajadoras, Talleres Literarios Mi Barrio en Letras (Madre Vieja), Sendero Serie 02 (SS2), Bloque de Organizaciones Comunitarias de San Cristóbal, Unión de Afectados por Inundaciones en el Barrio Moscú.

