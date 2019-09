Crítica de cine: ‘Shoplifters’

En las tierras lejanas de Japón existe un cineasta que, a mi parecer, se ha convertido en el heredero de Ozu y de Naruse retratando la cotidianidad y las contrariedades sociales presentes en la sociedad contemporánea japonesa. Mi primer contacto con su cine sucedió rápido y no me causó tanta emotividad, pero con el paso de los años he desarrollado cierta afinidad por el naturalismo de sus películas. Estimula mi inteligencia y mi sensibilidad al fotografiar a seres humanos que anhelan cosas tan simples como la confraternidad, el cariño originado por las relaciones humanas y la necesidad aparente de pertenecer a una familia, temas que habitualmente acomodan una porción de su filmografía en películas como ‘Maborosi’, la conmovedora ‘Nadie lo sabe’, la irregular ‘De tal padre, tal hijo’, ‘Nuestra hermana pequeña’, ‘Después de la tormenta’, la perturbadora ‘El tercer asesinato‘ y su obra cumbre ‘Caminando‘. Se trata del director Hirokazu Koreeda, quien con su más reciente película, titulada (como era de esperarse) ‘Un asunto de familia‘, logra conmoverme hasta el infinito con la unión de una familia nipona muy peculiar.

La película, con la que Koreeda resultó ganador de la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes, encuadra las relaciones familiares de una manera muy singular a lo que el director ha venido exponiendo anteriormente, aunque siempre preserva los semblantes de su estética, distanciándose de cualquier propensión a lo convencional para que la sutileza acicale un argumento que avanza a un ritmo contemplativo con el cual me río, reflexiono y salgo sollozando al ser testigo de las vicisitudes de una familia japonesa situada en condiciones de pobreza. El material es escueto, prudente y muy sobrio. Me quedo impresionado en cámara lenta cuando captura la marginalidad con unas características que se funden en lo poético y en el realismo más crudo. Los personajes que observo en esa familia son unos ladrones que para poder sobrevivir el día a día mantienen la práctica de hurgar los establecimientos de comestibles para robarse los productos sin pagar ni un solo centavo.

Desde el comienzo de la película se plantea ese problema cuando Osamu Shibata (Lily Franky) y el pequeño Shota Shibata (Kairi Jo) recorren los pasillos de un supermercado (imagino que sin cámaras de seguridad) comunicándose con señales para sustraer los alimentos que necesitan. Osamu le dice a Shota que está bien robar cosas que no han sido vendidas, ya que no pertenecen a nadie. Hace mucho frío, viven en Tokio y caminando por las calles se encuentran con una niña llamada Yuri (Miyu Sasaki) que parece abandonada en el balcón de un apartamento. La recogen sin avisarles a los padres y le ofrecen cobija en su casa durante la noche.

La exposición de la familia le sirve a Koreeda para elaborar una observación social muy agridulce sobre el significado de la institución familiar en la sociedad contemporánea, los lazos afectivos que la construyen y la condición de gente que vive en una situación de miseria producida por la recesión económica, además de resaltar los dilemas morales que abrazan a los individuos ordinarios provenientes de hogares disfuncionales.

La película supone otra pieza formidable en la filmografía del director japonés, cargada de emociones periódicas y momentos dramáticos de gran intensidad de los que salgo conmovido hasta las vísceras cuando soy testigo de una familia “deshonesta” que jamás se separa de lo verdaderamente humano. Las actuaciones de Lily Franky, Sakura Ando y Kirin Kiki son ciertamente magníficas. Los paradigmas discursivos abrazan inteligentemente textos como la compasión, el afecto y la responsabilidad, armonizados a la perfección con los sentimientos preponderantes de los personajes que se yuxtaponen poéticamente a las estaciones del año. También escucho una música empática que perfora mis tímpanos luego del final desgarrador. Me despido de ella impactado, asaltado por lágrimas que circulan mis mejillas, estremecido por la incertidumbre que espera a esa familia que, como la vida misma, goza de una felicidad que no durará para siempre.