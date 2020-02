Crítica de cine: “Parasite”

Un parásito, según la definición estandarizada, es un organismo que reside dentro de un cuerpo determinado para su beneficio propio. Son seres microscópicos que se alimentan de otro organismo a los que comúnmente se les denominan como “huésped” y terminan debilitándolo lentamente aunque, por lo general, durante la interacción biológica jamás llega a matarlo. El único propósito del parásito es habitar las profundidades del hospedador para depauperar sus funciones biológicas y garantizar, a través de la adaptabilidad, una mejora considerable de su propia capacidad de supervivencia. En el lenguaje coloquial, por el contrario, el término no varía mucho. Se suele calificar como parásito a una persona vividora que recurre al engaño para vivir a costa de otro individuo, en el mayor de los casos adinerado. Es como hallarse en un lujoso de un hotel de cinco estrellas con todos los gastos pagos sin la mínima intención de salir. En ambos escenarios prima el individualismo y la conservación. En pocas palabras, no hay mucha diferencia entre un parásito y una persona.

Ese concepto me parece considerablemente indagador, porque lo relaciono de inmediato a la nueva película del director surcoreano Bong Joon-ho titulada, precisamente, Parasite. Su película, convertida en la primera de Corea del Sur en ganar la Palma de Oro en el Festival de Cine en Cannes, se vale de ese significado para establecer una parábola insólita sobre las dicotomías en los sistemas de clases sociales, contando la historia de una familia en condiciones de carencia que, para ganarse la vida y poder escapar de la desdicha laminada en el desempleo, recurren al arte de saber fingir para engañar a una familia rica que es ingenua por naturaleza. Viendo sus enredos me río, me quedo impactado y reflexiono profundamente. Es original en potencia, virtuosa en todas las escenas. Está ejecutada con una puesta en escena que me resulta impresionante en cada plano donde se encuadran los rastros de los personajes que integran a esa familia tan infrecuente.

Esto se refleja cuando la película introduce el estilo de vida de la familia protagónica encabezada por Kim Ki-taek (Song Kang-ho), un hombre desempleado que vive con su esposa Kim Chung-sook (Jang Hye-jin) y sus dos hijos, Kim ki-woo (Choi Woo-shik) y Kim Ki-jung (Park So-dam). Todos ellos sostienen conversaciones que resaltan el estado de desdicha en el que se encuentran. El infortunio es parte de su día a día. En el interior de su vivienda, hundida en una especie de subterráneo que por las ventanas apunta a la calle, todo está es sucio y desordenado, las paredes están adornadas de trastos y ropas, huele a marginalidad en cada rincón por el que caminan. Son los de abajo. Un día su fortuna cambia cuando consiguen trabajar para la adinerada familia Park que vive en una residencia muy organizada.

Los personajes protagónicos están interpretados de forma espléndida por Song Kang-ho, Jang Hye-jin, Park So-dam y Choi Woo-shik. Observo que son actuaciones orgánicas y muy meticulosas a la hora de comunicar las emociones de esa familia unida encerrada en la pobredumbre. Ellos añaden una simbiosis escueta entre el humor negro y el drama que es contagiosa en cualquier escena, sobre todo cuando transmiten con mucha autenticidad estados de ánimo potenciados por el cinismo, la frustración, la impotencia, el dolor, la desconfianza y el miedo.

La película, que supone el regreso a Bong al cine surcoreano desde ‘Madre’, es una sátira asombrosa que rompe las convenciones de géneros como la comedia negra, el thriller y el drama sin dejar de ser entretenida en ningún momento, dejando cabida para un comentario político muy estremecedor sobre los vicios del capitalismo, donde los pobres pelean entre sí y los ricos quedan impunes. Aunque en ocasiones presagio lo que sucede, siempre me parece inquietante, divertida y muy sorpresiva. No es la obra maestra que muchos afirman, pero puedo decir, sin temor a equivocarme, que se trata de una de las mejores películas del año.

Ficha técnica

Título original: Parasite (Gisaengchung)

Año: 2019

Duración: 2 hr 12 min

País: Corea del Sur

Director: Bong Joon-ho

Guion: Kim Dae-hwan, Bong Joon-ho, Jin Won Han

Música: Jaeil Jung

Fotografía: Kyung-Pyo Hong

Reparto: Song Kang-ho, Lee Seon-gyun, Jang Hye-jin, Cho Yeo-jeong,

Calificación: 8/10

of-am