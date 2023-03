Critica Abinader utilizara precios 2011 para medir inflación actual

SANTO DOMINGO.- El exministro de Haciendas Daniel Toribio se mostró en desacuerdo con los parámetros utilizados por el presidente Luis Abinader para medir los niveles de inflación en el país.

Explicó que dentro de la inflación se incluyen principalmente renglones como educación, transporte y viviendas que pueden aumentar en una vez al año, pero que el impacto se diluye en el tiempo.

Dijo que la situación es muy distinta cuando se va al colmado, mercado o supermercado, y se encuentra que un producto está más caro, lugares que hay que ir diario.

“Por eso es que la gente dice que, lo que le costaba llenar un carrito en el súper, ahora se queda por la mitad, entonces a partir de ahí es que se comienza a entender la magnitud de la situación”, expresó.

Comparación con hace 10 años

Toribio también criticó que Abinader utilizara los precios existentes hace una década para hacer comparaciones sobre el poder adquisitivo de la población.

“Yo oigo la comparación que se hace con el 2011, y resulta que el muchacho que tenía diez años en ese entonces ahora tiene 21, el que tenía 15 ahora tiene 26; pero por qué tu no las hace con respecto a cómo estaban los precios cuando tu entraste; a cómo está el pollo, el arenque, la leche, el bacalao y aceite vegetales con relación a agosto del 2020”, demandó el actual secretario de Asuntos Económicos del partido la Fuerza del Pueblo.

“El pollo index”

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa dominical D´AGENDA que se difunde por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para Estados Unidos, Toribio consideró que Abinader usó el salón de la Asamblea Nacional para ridiculizar las estadísticas del Banco Central al utilizar el término de “el pollo index”.

“Hay dominicanos que hoy en día no tienen el dinero para comer, que se saltan una comida, que padecen situaciones difíciles, que tienen que buscársela para mantener a los hijos, tú no puedes venir a decirle al país que en el pollo index estamos mejor que antes”, expresó.

“Yo no sé a la población dominicana en general, pero a mí eso no me gustó”, dijo.

wj/am