Cree las redadas de migrantes influyeron en resultado EEUU

Ciudad de México, 5 nov (Prensa Latina) -La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró hoy muy probable que las redadas contra migrantes realizadas por el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, influyeran en los resultados de las elecciones intermedias en ese país.

En su habitual conferencia de prensa, la dignataria aludió a análisis que indican que muchos votantes latinos, entre ellos, personas de origen mexicano con derecho al sufragio en esa nación pasaron de apoyar a Trump en 2024, a respaldar al Partido Demócrata en los comicios del martes.

«No tengo el dato, pero es como lógico pensar que algo que influyó para que las y los latinos que tienen derecho a votar en Estados Unidos votaran ahora por el Partido Demócrata tuviera que ver con este racismo y al mismo tiempo redadas contra personas por su color de piel y su origen étnico», dijo.

«SENTIMIENTO DEL PUEBLO»

Ayer la jefa del Ejecutivo afirmó que los resultados de la cita ante las urnas mostraban «un sentimiento del pueblo», y resaltó el triunfo de dos candidatos de origen mexicano en contiendas a gobernación en Texas y California.

«Nos da mucho gusto que mexicano-estadounidenses que están allá tengan esta participación y este reconocimiento», expresó.

Los demócratas retomaron el control del Congreso de Estados Unidos tras imponer mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado durante las elecciones de mitad de mandato, en lo que se considera una contundente reprimenda al presidente Donald Trump.

El resultado, casi imposible hace un año, se produjo en un contexto de disgusto generalizado de los votantes ante las políticas del republicano, especialmente, por la cuestión económica entendida como el alto costo de la vida.

El cambio tendrá repercusiones inmediatas en Washington tras la conformación de un nuevo Congreso el 3 de enero de 2027.

Hay expectativas en cuanto a temas como la aplicación de las leyes de inmigración, el gasto público, los aranceles globales impuestos por Trump y la guerra en Irán, ampliamente rechazada.

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